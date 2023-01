Eduard Gustav Steinbrecht (* 1808 in Ampfurth; † 8. Februar 1885 in Berlin) war ein deutscher Reiter und Schüler von Louis Seeger. Berühmt wurde er durch das von seinem Schüler Paul Plinzner zusammengestellte und 1884 veröffentlichte Buch "Das Gymnasium des Pferdes", das als eines der Standardwerke der Reitliteratur gilt und maßgeblichen Einfluss auf die Reiterei in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte. Weiterlesen mit KLICK

