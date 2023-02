München. Sieh einer an, ausgerechnet der bayerische Landesverband löckt gegen den Stachel – während alle anderen regionalen Vereinigungen der deutschen Reiterlichen Verienigung (FN) bisher eher devot der angekündigten Gebührenerhöhung entgegensehen...

In der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) als Dachverband des Turniersports der Bundesrepublik sind 17 Landesverbände gebündelt, sie erhalten Befehle oder Empfhelungen vom FN-Hauptsitz in Warendorf. Bisher muckte keiner dagegen auf, wie Schafe folgten sie meist gehorsam jeweils irgendwelchen Neuerungen, sie fragten selten nach. So wurden bisher auch in der Regel und nach Gewohnheit die meisten Ämter in den oberen Etagen vergeben, Nachfolger beispielsweise auf dem Präsidentensitz am Abend vorher beschlossen, Ratschläge abgeschmettert, Sponsoren oder Gönner vergrault. Und mit dem Offenlegen von Zahlen tut sich die FN als gemeinnütziger Verein eh schwer, so wurden beispielsweise bisher nie die Zahlen genannt, die der verlorene Prozess gegen Pferdebesitzer und Turnierveranstalter Jan Tops verschlang, weit über 100.000 Euro, so ein Insider, oder nun die so nebenbei geschlossene außergerichtliche Vereinbarung mit Maria Schierhölter-Otte, die in leitender Position für den Nachwuchsbereich nach 35 Jahren entlassen worden war, nachdem sie die FN auch wenige Tage davor noch öffentlich ehrte.

Nun trat die FN mit Präsident Hans-Joachim Erbel und Generalsekretär Sönke Lauterbach in München beim bayerischen Landesverband die Erkärertour an, warum Gebühren erhöht werden müssten oder sollten. Doch dort in Riem schlug dem Duo unerwartet kein warmer Föhn ins Gesicht – wie Martina Scheibebenpflug als Chefin des Verbandsorgans von „Bayerns Pferde“ im Vorwort schreibt.