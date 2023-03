Henrik von Eckermann

(Foto: CHIO Aachen/ Holger Schupp)

Aachen. Zu seinen sportlichen Tätigkeiten hat Schwedens Weltmeister Henrik von Eckermann einen zusätzlichen Job übernommen: Die Schirmherrschaft für ein Stallmanagement im Rahmen des CHIO Campus und der RWTH International Academie in Aachen.

Er ist Mannschafts-Olympiasieger, Weltmeister und Erster der Springreiter-Weltrangliste: Henrik von Eckermann! Und genauso exzellent wie seine Leistungen im Sattel, so professionell ist das Team hinter den Erfolgen des Schweden. „Im Parcours bin ich mit meinem Pferd alleine unterwegs. Aber es gibt so viel Arbeit, die hinter den Kulissen passiert“, so der 41-Jährige, der zusammen mit seiner Ehefrau Janina Sprunger in der Nähe von Roermond einen eigenen Ausbildungs- und Handelsstall betreibt und vorher u.a. von 2004 bis 2016 als Bereiter bei Ludger Beerbaum in Riesenbeck arbeitete. „Bei jedem Erfolg, der mir gelingt, spielt das gesamte Team eine ganz entscheidende Rolle.“ Denn die modernen Anforderungen an ein professionelles und strukturiertes Management eines internationalen Turnierstalls sind sehr komplex, insbesondere hinsichtlich logistischer, kaufmännischer und pferdesportspezifischer Anforderungen. Dabei genießt die Gesundheit und Fitness der Pferde zu jeder Zeit die höchste Priorität.

Und genau hier setzt das brandneue „Equestrian Stable Management“-Programm des CHIO Aachen CAMPUS und der RWTH International Academy an, von dem Berufstätige in der Pferdebranche fortan profitieren können. Berufseinsteiger können sich im Junior-Programm, im Berufsfeld erfahrenere Teilnehmer im Senior-Programm für die gestiegenen Ansprüche der Zukunft optimal rüsten. „Ich bin von der Struktur und den Inhalten überzeugt“, so von Eckermann, der die Schirmherrschaft für diese exzellente Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen übernommen hat. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Pferdebetriebe den gestiegenen, modernen Anforderungen gerecht werden und zukunftsorientiert denken. Es ist unglaublich wichtig, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und zu professionalisieren.“

Nachdem für das Programm bereits die Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Partnerbetrieben wie denen von Isabell Werth (Rheinberg), Jos Lansink (BEL), Elisabeth Madden (USA), Andrew Hoy (AUS) oder Holger Hetzel (Goch) gesichert ist, ist man auf Seiten der Initiatoren stolz, mit Henrik von Eckermann einen derart erfolgreichen Spitzensportler an der Seite zu wissen: „Neben der Unterstützung der Partnerbetriebe, in denen unsere Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, von namenhaften Größen des Pferdesports zu lernen und Einblicke in professionelle Betriebe zu bekommen, sind wir sehr glücklich, darüber hinaus mit Henrik von Eckermann einen so prominenten Schirmherrn für dieses Projekt gewonnen zu haben“, erklärt Stefan Knopp, Leiter des CHIO Aachen CAMPUS.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: Stallmanagement