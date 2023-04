Aus dem Leben eines Hobby-Züchters... Martin Richenhagen, war Chef eines der größten Agrar-Unternehmens (AGCO) der Welt, Dressurreiter, Dressurrichter und ist seit Jahren auch Pferdezüchter. Was er erlebte und erfreute, hier in einem kurzen Abriss: "Unsere selbst gezogene Zuchtstute Tendresse von Totilas,, von der wir bereits zwei ganz erstklassige Nachkommen haben, musste leider nach einer Kolikoperation In der Tierklinik Telgte eingeschläfert werden. Nun brauchten wir ganz dringend eine Amme für das gerade geborene Hengstfohlen von Fürstenlook. Marion und Peter Jennissen und ganz besonders ihre Tochter Cora vom Behrenshof in Versmold entwickelten zusammen mit einer spezialisierten Fachtierärztin eine ganz außergewöhnliche Lösung. Eine über zwanzig Jahre alte Zuchtstute, die dieses Jahr zum ersten Mal nicht gedeckt worden war, wurde aus dem Ruhestand reaktiviert und so konnte ganz kurzfristig durch eine gezielte Hormontherapie die Milchproduktion wieder erfolgreich angeregt werden. Stute und Fohlen haben sich schnell aneinander gewöhnt und beiden geht es sehr gut. Der kleine Far Niente ist putzmunter und die Amme ganz glücklich."