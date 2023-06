Die Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion offeriert neben 10 talentierten Dressurpferden auch 8 außergewöhnliche Springpferde aus dem Haus Paul Schockemöhle. Ganz im Sinne der züchterischen und sportlichen Philosophie von Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle spiegelt auch diese Kollektion ein hohes Maß an Qualität für das Dressurviereck und den Springparcours wieder. Ab sofort kann die Kollektion auch online eingesehen werden. Am Freitag, den 16. Juni 2023 werden die Pferde in einer Hybrid Auktion im Rahmen der 'Future Champions' auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. versteigert. Sie haben Fragen zu den einzelnen Pferden oder möchten zusätzliche Informationen? Dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen, alle Kontaktdaten finden Sie am Fuße dieser Email. Registrieren Sie sich schon heute auf der Hof Kasselmann Hybrid Auktion Webseite und erstellen Sie ein aktives Profil. Alle weiteren Informationen zur Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion finden Sie hier: www.hofkasselmann-auction.com. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu dürfen! KOLLEKTION HIER ANSEHEN