Aachen/Warendorf. Die „Glücks-Bringer“ Charity-Kooperation zugunsten des Therapeutischen Reitens und des Pferdesports für Menschen mit Behinderung zwischen dem Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) und dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) besteht seit 25 Jahren und ist auch in diesem Jahr selbstverständlicher Teil des Weltfests des Pferdesports (23.Juni bis 2.Juli). Durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem DKThR setzt der ALRV ein deutliches Zeichen für Inklusion. Jeder Mensch gehört beim CHIO ganz natürlich dazu. Alle dürfen mitmachen, alle können dabei sein, wenn sie wollen. Ob Menschen mit oder ohne Behinderung. Kontakt wird gefördert und Teilhabe gelebt. Jahr für Jahr wird dem Therapeutischen Reiten und dem Pferdesport für Menschen mit Behinderung Raum gegeben. Die CHIO-Besucher können hautnah erleben, welche Wirkung das Pferd auf den Menschen hat. Neben Linderung, Förderung und Prävention schenken Pferde Mut und Lebensfreude. Zudem werden alljährlich Spendengelder gesammelt, die der Aktion in vollem Umfang zugutekommen. Den Auftakt macht am Soerser Sonntag, dem traditionellen Tag der offenen Tür (25. Juni) die Kollekte während des Ökumenischen Gottesdienstes im Deutsche Bank Stadion (Beginn: 11.30 Uhr), angekündigt von Uwe Schulte, evangelischer Pfarrer aus Iserlohn, vor Ort als Familienvater, der von seinen Erfahrungen mit der pferdgestützten Therapie berichtet. Im Nachmittagsprogramm heißt es gegen 13.40 Uhr auf dem großen Vorbereitungsplatz Springen „All you need is love“. Als „Glücks-Bringer“ präsentieren die Therapiehöfe aus der Region Aachen sich und ihre Arbeit. Ausgesucht haben sie dafür das Motto der Beatles. Mit dabei: Lohner Hof Reit- und Therapiezentrum (Eschweiler), Reittherapiezentrum Abenteuerland (Stolberg), Reithalle Rattenhaus (Eynatten/ Belgien) und Kid`s auf Trab, Zentrum für Therapeutisches Reiten (Stolberg). Auch der Para-Pferdesport ist mit der Nachwuchs-Dressurreiterin Johanna Hubert (Herzogenrath) vertreten. Auf viele Besucher freut sich am kompletten Soerser Sonntag das Team des DKThR am Spenden- und Infostand in der Nähe des Haupteingangs. Dort ist für die jüngsten Besucher ein Hobby Horsing Mitmach-Parcours aufgebaut. Mit Steckenpferden können sie sich fit für den Soerser Sonntag machen. Über den Soerser Sonntag hinaus werden in der gesamten Turnierwoche Spendenbüchsen an den CHIO-Infoständen aufgestellt. Die Spenden, die im Rahmen der Glücks-Bringer Charity-Aktion gesammelt werden, kommen zur Hälfte dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten zugute und fließen in den KinderUnterstützungsFonds (KUF) des Verbandes. Der Rest verteilt sich auf die vier vom Kuratorium anerkannten Therapiehöfe im Raum Aachen. Das DKThR ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des Therapeutischen Reitens (pferdgestützte Therapie, Förderung und Sport). Es ist seit über 50 Jahren die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu diesem Themenbereich und dabei der älteste Verband seiner Art weltweit.