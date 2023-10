Mumbai/ Indien. Wie erwartet wurde der von der Executive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vorgeschlagene Deutsche Michael Mronz (56) in das höchste Gremium des Sports auf der Versammlung des IOC aufgenommen. Die IOC-Session ist dem Vorschlag des IOC-Executive Board gefolgt und hat auf seiner 141. Sitzung am Dienstag (17. Oktober) in Mumbai/ Indien den Deutschen Michael Mronz als Mitglied in das IOC aufgenommen. Mronz ist neben IOC-Präsident Thomas Bach und Athletenvertreterin Britta Heidemann das dritte IOC-Mitglied in Deutschland. „Die IOC-Session hat heute eine exzellente Wahl getroffen und einen ausgesprochenen Experten und engagierten Anwalt der olympischen Idee in ihren Kreis berufen. Ich freue mich sehr für Michael Mronz persönlich, aber auch für den deutschen Sport, der damit im internationalen Netzwerk noch besser vertreten ist. Auch im Präsidium des DOSB freuen wir uns auf die Mitwirkung von Michael Mronz, denn er wird als IOC-Mitglied satzungsgemäß unser Gremium verstärken“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Rande der IOC-Session in Mumbai. "Es ist eine große Ehre für mich, zum IOC-Mitglied gewählt worden zu sein und dadurch die Gelegenheit zu haben, die internationale Perspektive zukünftig auch im Präsidium des DOSB zu repräsentieren. Auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Thomas Weikert und dem Präsidium freue ich mich sehr“ sagte Michael Mronz und ergänzte: „Darüber hinaus blicke ich gespannt auf die bevorstehende Verantwortung und darauf, gemeinsam mit Britta Heidemann, dem internationalen Sport eine stärkere Sichtbarkeit zu geben." Die IOC-Session ist als Versammlung aller Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) das höchste Organ des IOC. Seit den Wahlen am Montag gehören der IOC-Session nun 107 Mitglieder an. Neben Michael Mronz (Köln) wurden Yael Arad (Israel), Mehrez Boussayene (Tunesien), Balász Fürjes (Ungarn), Petra Sörling (Schweden), Cecilia Roxana Tait Villacorta (Peru), Michelle Yeoh (Malaysia) und Jae Youl Kim gewählt. IOC-Mitglieder sind gemäß Olympischer Charta Botschafter der olympischen Bewegung in ihren Heimatländern. Michael Mronz (56) gilt als erfahrener Manager von Sportveranstaltungen, u.a. Vermarkter des Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturniers (CHIO) von Deutschland in Aachen. Neue Sportarten für Los Angeles 2028 Die IOC-Session hat zudem das olympische Programm für die Olympischen Spiele Los Angeles 2028 beschlossen. Auf Vorschlag des Organisationskomitees wurden Cricket, Baseball/Softball, Flag Football, Lacrosse und Squash aufgenommen. Boxen, Gewichtheben und Moderner Fünfkampf verbleiben ebenfalls im olympischen Programm, so dass bei den Spielen in LA Medaillen in 36 Sportarten vergeben.