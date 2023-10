Ankum. Am 9. Dezember steht die 44. weltweit bekannte Auktion herausragender Sportpferde - PSI - von Ullrich Kasselmann und Paul Schockemöhle in Ankum an. Angeboten werden jeweils 25 Talente in Dressur- und Springsport. Die Vorfreude auf die 44. P.S.I. Auktion hat ihren Höhepunkt erreicht: Die Teams des Hof Kasselmann und des Stall Schockemöhle stellen ihre Top-Selektionen für das zukünftige internationale Dressurviereck und den Springparcours vor. Auch in diesem Jahr, ganz in Fortsetzung der P.S.I. -Tradition stammt das Lot der jungen Reitpferde aus einzigartigen, hocherfolgreichen Zuchtfamilien der Gestüte Lewitz und Osthoff. Die 25 dressur- und 25 springbetonten Nachwuchsathleten werden am 9. Dezember 2023 im P.S.I.- Auktionszentrum in Ankum zum Verkauf stehen. Details und Videos der 44. Kollektion sind jetzt online unter psi-auktion.de verfügbar. Champions aus den besten Gen-Pools Gleich vier Champions stehen Kaufinteressenten der Spring-Kollektion zur Auswahl bereit, CONTHARGO PS v. Conthargos, CHACANDRO FLY PS v. Chacfly PS, VENDIGO v. Van Gogh und CASANINA v. Casallco lassen Kennerherzen höher schlagen. Die Blutlinien dieser Auktionskandidaten und ihrer Mitbewerber haben bereits zahlreiche, international erfolgreiche Sportpferde hervorgebracht. Auch unter den Dressuraspiranten finden sich viele Hengste und Mutterstämme, die schon im großen Viereck brillieren konnten oder einst selbst auf der P.S.I. Auktion das Publikum verzauberten. Ulli Kasselmann schwärmt, “Bis heute verfeinern und perfektionieren wir unser einzigartiges Konzept, die besten jungen Dressur- und Springpferde zu züchten, sie für die P.S.I. auszuwählen und dann in die richtigen Hände zu geben. Paul und ich sind stolz, Ihnen ab heute die diesjährige Kollektion vorstellen zu dürfen.” Internationale Erfolgsquote “P.S.I.” — das sind drei Buchstaben, die nicht nur für die weltweit größte private Pferdeauktion stehen, aber seit mehr als 40 Jahren auch ein Synonym sind für Sportpferde der höchsten Güte. Die individuelle und altersentsprechende Aufzucht und Ausbildung der Nachwuchsathleten durch die erfahrenen Mitarbeiter und Reiter in der Lewitz, Osthoff, Mühlen und Hagen setzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Sport. “Zehn Prozent der Pferde, die auf den letzten Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gestartet sind, kamen in der Lewitz auf die Welt. Das ist ein toller züchterischer Erfolg und natürlich eine große Motivation für uns,” ergänzt Paul Schockemöhle. P.S.I. Service Interessenten können ab jetzt und bis zum Auktionsdatum einen Termin zum Probereiten in Hagen a.T.W. oder Mühlen vereinbaren. Die Kundenberater der P.S.I. helfen jederzeit bei der Auswahl des richtigen Pferdes. Einzigartig für Kunden der P.S.I. ist außerdem das umfangreiche Servicepaket, das vom anfänglichen Versicherungsservice bis zur gezielten, weiteren Ausbildung des Auktionspferdes individuell auf die Wünsche des Kunden angepasst werden kann. Die Bühne ist damit vorbereitet und die Vorfreude auf die kommende Auktion ist spürbar. Wenn diese bemerkenswerten Kandidaten am 9. Dezember den Auktionsring in Ankum betreten, erwartet die Welt des Pferdesports mit Spannung die Fortsetzung eines weiteren Kapitels in der Geschichte der Performance Sales International — Success made by P.S.I. continues. Zur Dressur-Kollektion Contact Dressage Horses Ullrich Kasselmann +49 5401 89200 Francois Kasselmann +49 (0) 171 4969865 Bianca Kasselmann +49 5401 89200 Michael Holtgers +49 (0) 171 6210275 Insa Hansen +49 (0) 172 4556216 Hartmut Lammers +49 (0) 160 919 00489 Heike Hamel +49 (0) 175 6971626 Frederic Wandres +49 (0) 171 338 76 87 Office: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Zur Spring-Kollektion Contact Jumping Horses Paul Schockemöhle +49 (0) 5492 9600 Vivien Schockemöhle +49 (0) 176 70032705 Florian Meyer zu Hartum +49 (0) 171 4773396 Andreas Kreuzer +49 (0) 171 3109341 Christian Volke +49 (0) 170 8971609 Gabor Györfi +49 (0) 162 2159504 Alfons Hermes +49 (0) 171 6060404 Joseph Klaphake +49 (0) 171 7289512 Office: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.