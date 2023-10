...von FIFA-Präsident Sepp Blatter 2012: „Mein Traum: Die Errichtung eines Sportgymnasiums auf dem Gazastreifen, wo nicht nach Nationalität unterschieden wird, wo man mit einander nichts weiter als Fußball spielt – und so vielleicht schneller als bisher friedlich zusammenwächst“ (Sepp Blatter, 87, ehemaliger Präsident des Fußball-Weltverbandes und stark involviert in das frühere Hallenreitturnier in Zürich, im Dezember 2012 nach einem Besuch von Palästina und Israel und dem Zusammentreffen mit den Präsidenten Arafat/ Palästina und Simon Peres/ Israel – solche Aussagen wünschte sich die Welt von seinem Nachfolger Infantino)