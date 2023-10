Goch. Zum 18. Mal veranstalten Holger Hetzel und sein Team die etwas andere Springpferde-Auktion in Goch. Angeboten werden am 29. November im Hetzel-Reitsportzentrum 20 außergewöhnliche Springtalente zwischen fünf und sieben Jahren. Wenn am Abend des 29. Novembers im Reitsportzentrum von Holger Hetzel im rheinischen Goch die 18. Internationale Springpferdeauktion startet, dürften zahlreiche Stammkunden vor Ort sein. Denn über fast zwei Jahrzehnten sind Interessenten aus der ganzen Welt auf der Suche nach außergewöhnlichen Nachwuchsspringpferden hier immer wieder fündig geworden. „Ich kann gar nicht sagen, wie viele Käufer im Laufe der Jahre aufgrund ihrer Zufriedenheit zu Stammkunden geworden sind, aber es sind unglaublich viele“ so Hetzel, der dies als großen und wichtigen Vertrauensbeweis seiner internationalen Käuferschaft sieht. „Das ist aber auch Motivation für unser gesamtes Team, über das gesamte Jahr hinweg Spitzenpferde zu suchen, zu entdecken und sie auszubilden“ so der international erfolgreiche Springreiter und Trainer. In diesem Jahr wird das Auktionslot von 20 fünf- bis siebenjährigen Pferden gebildet, die zum Teil auch schon über internationale Erfolge verfügen. Ab dem 30. Oktober 2023 kann die Kollektion auch unter der Internet-Seite www.holger-hetzel.de eingesehen werden. Ein Ausprobieren der Pferde ist nach Absprache ebenfalls direkt möglich. Eine letzte öffentliche Vorstellung der Pferde durch die Reiter des Teams von Holger Hetzel erfolgt am 26. November ab 10.00 Uhr im Reitsportzentrum Hetzel. Dort ist dann auch noch ein Ausprobieren der Pferde möglich. Der Auktionsabend selbst wird in diesem Jahr mit einigen Überraschungen aufwarten, die allerdings noch nicht verraten werden. Weitere Informationen und Kontakt unter: https://www.holger-hetzel.de/springpferdeauktion E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Holger Hetzel: +49-171 480 8668 Anna Lehmeyer: +49-170 292 4110 Christine Dorenkamp: +49-171 702 0495 Laurens Houben +32-497 68 72 00