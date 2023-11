Frankfurt/ Main. Deutschlands Sportvereine haben sich von dem historischen Corona-Tief erholt. Das geht aus der Bestandserhebung 2023 des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hervor (Stichtag 1. Januar 2023). Im Gegensatz zu den meisten anderen Organisationen weist die Deutsche Reiterliche Vereinigung einen Verlust von 1775 Mitgliedern auf, liegt aber weiterhin an neunter Stelle. Die Spitze hält der Deutsche Fußball-Bund mit über 7 Millionen. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 86.000 Sportvereine, die aktuell 27.874.195 Mitgliedschaften aufweisen. Das sind gut 815.000 Mitgliedschaften (+3 %) mehr als im Vorjahr. Verglichen mit 2019/20 liegen die Mitgliedszahlen damit sogar leicht über dem Vor-Corona-Niveau (27.804.538) und insgesamt auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. „Dieses beeindruckende Comeback zeigt, dass die Sportvereine und -verbände richtig gute Arbeit leisten und passende Angebote liefern“, so DOSB-Präsident Thomas Weikert. „Zum anderen wird deutlich, dass die Menschen wieder richtig Lust auf Sport und Gemeinschaft im Verein haben. Das freut uns und gibt uns gleichzeitig den Ansporn, weiter intensiv daran zu arbeiten, unsere Gesellschaft in ihrer ganzen Breite nachhaltig in Bewegung zu bringen. Wir wollen den vielen sportbegeisterten Menschen die bestmöglichen Angebote machen und werden uns auf dem jetzigen Hoch sicher nicht ausruhen.“ Über den Zeitraum 2020/21 hatte der organisierte Sport aufgrund der Corona-Pandemie und der weitgehenden Schließung von Sportstätten fast 800.000 Mitglieder verloren. Dank engagierter Arbeit der Vereine konnten diese Verluste nun wieder aufgeholt werden. Kinder und Jugendliche strömen in Sportvereine. Michaela Röhrbein, DOSB-Vorstand Sportentwicklung: „Es ist großartig, dass Kinder und Jugendliche in dieser Stärke zurück in die Sportvereine strömen. Die Vereine leisten gerade auch für junge Menschen einen enorm wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Sozialisation. Aber auch für die Älteren in unserer Gesellschaft ist der Vereinssport ein wichtiger Ort, um körperlich und geistig fit zu bleiben und Gemeinschaft zu erleben. Wir wissen von Verbänden und Landessportbünden, dass es teilweise sogar noch mehr neue Mitglieder hätten sein können, wenn mit ausreichend Sportstätten und mehr ehrenamtlicher Unterstützung herrschen würden. Hier werden wir gemeinsam mit der Politik und dem geplanten Entwicklungsplan Sport daran arbeiten, die Bedingungen für den Vereinssport zu verbessern.“ Die 16 Landessportbünde können zum Stichtag 1. Januar 2023 im Schnitt ein Plus von 3,2 % (+749.571) verzeichnen. Dabei gibt es in ausnahmslos allen Bundesländern Zuwächse. Mit Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt weisen zudem gleich sechs Landessportbünde ihre höchsten Mitgliedszahlen seit mehr als 10 Jahren auf. Unter den Mannschaftssportarten konnten vor allem Eishockey (+19,33 %) und Basketball (+12,40 %) überdurchschnittlich hohe Mitgliedergewinne erzielen. Ebenfalls deutliche Rückgewinne gab es in den Kampfsportarten Boxen, Judo, Karate, Kickboxen und Taekwondo. Diese Hallensportarten waren während der Corona-Pandemie aufgrund des direkten Körperkontaktes besonders betroffen gewesen und sind nun dabei, sich langsam wieder zu erholen und Menschen zurück in die Vereine zu bringen. Rangliste 2023 aller SPITZENVERBÄNDE (nach Mitgliedschaften) 1 Deutscher Fußball-Bund 7.364.775

2 Deutscher Turner-Bund 4.785.707

3 Deutscher Tennis Bund 1.475.131

4 Deutscher Alpenverein 1.406.952

5 Deutscher Schützenbund 1.319.794

6 Deutscher Leichtathletik-Verband 775.733

7 Deutscher Handball-Bund 736.736

8 Deutscher Golf Verband 682.942

9 Deutsche Reiterliche Vereinigung 663.145

10 DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) 578.834 11 Deutscher Schwimm-Verband 562.979

12 Deutsche Tischtennis-Bund 512.175

13 Deutscher Behindertensportverband 510.921

14 Deutscher Skiverband 510.892

15 Deutscher Volleyball-Verband 410.120

16 Deutscher Basketball Bund 242.344 215.609

17 Deutscher Segler Verband 193.751

18 Deutscher Tanzsportverband 191.804

19 Deutscher Badminton-Verband 168.603

20 Bund Deutscher Radfahrer 149.553 21 Deutscher Karate Verband 134.700

22 Deutscher Kanu-Verband 127.966

23 Deutscher Judo Bund 127.591

24 Deutscher Verband für modernen Fünfkampf 121.081

25 Deutscher Motoryachtverband 101.327

26 Deutscher Schachbund 89.400

27 Deutscher Hockey-Bund 89.354

28 Deutscher Ruderverband 86.268

29 Deutscher Aero Club 82.426

30 Deutscher Boxsport-Verband 76.845 31 American Football Verband Deutschland 73.410

32 Deutscher Ringer-Bund 63.777

33 Deutscher Kegler- und Bowlingbund 62.855

34 Deutsche Triathlon Union 58.519

35 Verband Deutscher Sporttaucher 57.949

36 Deutsche Taekwondo Union 57.491

37 Deutscher Ju-Jutsu-Verband 46.706

38 Deutscher Rollsport- und Inline Verband 37.766

39 Snowboard Verband Deutschland 36.216

40 Bundesverband für Kickboxen 29.978 41 Cheerleading u. Cheerperformance Verband D. 24.636

42 D. Boccia-Boule- und Pétanque-Verband 24.352

43 Deutscher Eisstock-Verband 23.589

44 Deutscher Eishockey Bund 22.998

45 Deutscher Baseball und Softball Verband 22.871

46 Deutsche Billard-Union 22.816

47 Deutscher Motor Sport Bund 21.729

48 Deutscher Fechter-Bund 21.565

49 Special Olympics Deutschland 21.054

50 Deutscher Dart Verband 19.793 51 Bundesverband Deutscher Gewichtheber 18.638

52 Deutsche Eislauf-Union 18.624

53 Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer 16.882 54 Deutscher Rugby Verband 16.402

55 Floorball-Verband Deutschland 13.935

56 Deutscher Sportakrobatik-Bund 12.291

57 Deutscher Squash Verband 10.415

58 Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband 9.080

59 Deutscher Minigolfsport Verband 8.408

60 Deutscher Gehörlosen-Sportverband 7.265 61 Bob- und Schlittenverband für Deutschland 6.847 62 Deutscher Wasserski- und Wakeboardverband 3.022

63 D. Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft 2.029

64 Deutscher Wellenreitverband 1.826

65 Deutscher Curling Verband 742

66 Deutscher Skibob-Verband 298 Die gesamte Bestandserhebung 2023 finden Sie hier.