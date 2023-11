Auf der Lord Z-Tochter mit eigentlichem Namen Lord`s Classic hatte Marcus Ehning (49) 2006 in Aachen erstmals den Großen Preis zum Abschluss des CHIO von Deutschland und 2010 in Genf zum dritten Mal das Weltcup-Finale gewonnen (Foto: Stefan Lafrentz) Borken. Springreiter Marcus Ehning musste am 5. November Abschied nehmen von der Erfolgstute Noltes Küchengirl, mit der er neun Jahre lang große Erfolge im Springsport feierte. Die bayerische Lord Z-Tochter mit dem Spitznamen „Küche“ wurde 26 Jahre alt. Der Karriereanfang war mit Marcus`Bruder Johannes...

Noltes Küchengirl erblickte 1997 im Züchterstall von Eva-Maria Schmid in Utting die Welt. 2004 kam sie in den Stall Ehning, wo sie unter dem Namen Lord’s Classics zunächst Erfolge mit Johannes Ehning feiern konnte, unter anderem gewannen sie 2005 den Großen Preis von Hamburg. Küchengirl noch unter dem alten Namen Lord`s Classic unter Johannes Ehning beim Sieg im Großen Preis von Hamburg 2005 - danach wechselte sie die Box zu Marcus Ehning (Foto: Kalle Frieler) 2006 nahm dann Johannes` Bruder Marcus Ehning Platz im Sattel der Stute, die nun auch einen neuen Namen erhielt: Noltes Küchengirl, benannt nach der Besitzerfamilie, die dem Eigentümerkreis des Küchen- und Möbelherstellers Nolte-Group angehört. Noch im selben Jahr gehörten Ehning und Küchengirl dem deutschen WM-Team in Aachen an, das die Bronzemedaillen gewinnen konnte. Ihre Leistungsbereitschaft und ihr großartiges Springvermögen stellte Noltes Küchengirl jedoch vor allem in Großen Preisen, Weltcupprüfungen und Nationenpreisen unter Beweis. 2014 wurde Noltes Küchengirl aus dem großen Sport verabschiedet. Seither genoss sie in einer Herde mit anderen Stuten ihr Muttersein als Zuchtstute, brachte neben einem Hengstfohlen von Comme Il faut auch Fohlen von Ehnings erfolgreichen Hengsten Plot Blue, For Pleasure und Sandro Boy. Auf Social Media schreibt Marcus Ehning: „Heute mussten wir uns schweren Herzens von Nolte’s Küchengirl verabschieden. Wir und auch die Familie Nolte blicken auf fast 20 sehr schöne Jahre zurück. Durch ihren einzigartigen Charakter war sie immer etwas ganz Besonderes, im Sport und auch später in der Zucht. Sie ist 26 Jahre alt geworden. Wir werden dich sehr vermissen ‚Küche‘.“