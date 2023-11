Warendorf. Für das Präsidium der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) war der Rücktritt von Martin Richagen als Sprecher und Austritt aus „Stiftung Deutscher Pferdesport“ anscheinend kaum von Bedeutung. Der Verband hat einen großen Gönner und Förderer verloren. Und dass sich auch Julia Becker, Ehefrau von Bundestrainer Otto Becker und u.a. Aufsichtsrats-Vorsitzende der Funke Mediengruppe, aus dem Präsidium zurückzieht, erscheint nur als eine Randnotiz. Anbei die vom Präsidium mehrheitlich beschlossene Änderung: Das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) hat mehrheitlich eine Änderung im Organigramm der FN-Geschäftsstelle beschlossen. Das Justitiariat wird vom Generalsekretariat in den Bereich Personal und Finanzen übergehen. Zum Hintergrund: FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach hatte Ende Oktober gemäß den Corporate Governance-Richtlinien des Verbandes den Präsidenten, den Präsidialausschuss und die Kollegen in der Geschäftsführung darüber informiert, dass er und die Justitiarin der FN eine private Partnerschaft eingegangen sind. Die Verhaltensrichtlinie der FN enthält einen Passus, der explizit Situationen wie diese regelt. Hier wird Transparenz gefordert und verlangt, dass sich Amtsträger und Mitarbeiter von FN und DOKR in ihren Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen leiten lassen dürfen. Um jedes potenzielle Risiko konsequent auszuschließen, hat das Präsidium am 10. November 2023 beschlossen, das Justitiariat aus der direkten Zuordnung des Generalsekretariats herauszulösen und in den Bereich des Geschäftsführers Personal und Finanzen zu geben. „Ich bin überzeugt, dass wir mit der heutigen Entscheidung eine angemessene Lösung gefunden haben. Wir haben die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen“, sagte FN-Präsident Hans-Joachim Erbel. „Soenke Lauterbach hat sich gemäß der Governance-Regeln verhalten. Er hat transparent agiert und unaufgefordert die nötigen Schritte angestoßen. Gemeinsam mit dem Präsidialausschuss haben wir daraufhin die organisatorischen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die zukünftige Governance-Risiken zu minimieren. Das Präsidium hat die Änderung bestätigt. Wir sprechen dem Generalsekretär Soenke Lauterbach und der Justitiarin der FN unser vollstes Vertrauen aus.“ Julia Becker, die seit 2021 Mitglied des Präsidiums war, hat sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen hinsichtlich der neuen Verbandsstruktur aus dem Präsidium zurückgezogen. Das bisherige Präsidium der FN: Hans-Joachim Erbel Präsident Dr. Harald Hohmann Vizepräsident Bereich Sport Theo Leuchten Vizepräsident Bereich Zucht Annett Schellenberger Vizepräsidentin Bereich Persönliche Mitglieder Gerhard Ziegler Finanzkurator Dieter Medow Interessenvertreter der AG Landesverbände Heidi van Thiel Bundesjugendwartin Dr. Christiane Müller Tierschutz-Beauftragte Dr. Norbert Camp Mitglied für den Bereich Zucht Peter Hofmann Mitglied für den Bereich Spitzensport Ulrike Mohr Mitglied für den Bereich Breitensport Julia Becker Mitglied Rudolph Herzog von Croÿ Mitglied Jürgen Petershagen Mitglied Holger Wulschner Mitglied