Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt zu verschiedenen Informationstagen zum Beruf des Pferdewirtes in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern und den Berufsschulen ein. Jeder, der sich für den Beruf des Pferdewirtes interessiert, ist herzlich eingeladen. Neben Informationen zum Berufsbild, -alltag und persönlichen Voraussetzungen, ist das Vorreiten oder Vormustern eines Lehrpferdes möglich. Wer meint, geeignet zu sein für den Beruf Pferdewirt, kann sich melden bei Informationsterminen: Am 24.02.2024 in Langenfeld, am 02.03.2024 in Eschede oder am 27.04.2024 in Ansbach. Alle weiteren Termine finden Sie in dem Veranstaltungskalender 2024. Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.