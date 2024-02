Aachen. Als Gründungsdaten des Aachen-Laurensberger Rennvereins werden die Jahre 1898, 1900 und 1902, nirgendwo ist etwas Schriftliches hinterlegt, wie Heinz Meyer im Buch "100 Jahre - Aachen-Laurensberger Rennverein" schreibt. Dafür gilt der 25. Mai 1924 als Beginn des Turniersports mit einem Reit- und Fahrturnier sowie Hürden- und Flachrennen in Aachen, somit steht das kommende Internationale Offizielle Reit- und Fahrtunier (CHIO) von Deutschland in Aachen (28. Juni bis 7. Juli) auch im Zeichen von "100 Jahre Turniere" in der Soers. So wird es um die Historie gehen, um Bräuche, Mythen und Helden: Das Konzert „Pferd & Sinfonie“ beim CHIO Aachen 2024 entführt in längst vergangene Zeiten und verspricht, ein außergewöhnliches Erlebnis zu werden. Bei den CHIO-Fans kommt das offensichtlich sehr gut an, denn die Nachfrage nach den Tickets ist groß. „Und zwar so groß, dass wir unseren Besuchern gerne entgegenkommen und einen zusätzlichen Termin anbieten“, sagt ALRV-Vorstandsmitglied Birgit Rosenberg über die sicherlich atemberaubende Veranstaltung zum Auftakt von Deutschlands größter Reitsport-Veranstaltung. Dieser spektakuläre Abend lebt vom Zusammenspiel zwischen dem Sinfonieorchester Aachen und einer einmaligen Pferdeshow. „1924 fand in der Aachener Soers das erste Reit- und Fahrturnier statt. Daher wird sich bei „Pferd & Sinfonie“ diesmal alles um diese 100 Jahre Turniergeschichte drehen“, so Rosenberg. Und das nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Abenden. Da es für Samstag nur noch vereinzelte Restkarten gibt, bietet sich nun mit dem Zusatztermin am Freitag (28. Juni) eine weitere Möglichkeit, diese ganz besondere Atmosphäre von „Pferd & Sinfonie“ zu erleben. Denn wenn die Abendsonne hinter der Tribüne versinkt, wird es stimmungsvoll und emotional im Deutsche Bank Stadion. Um 20.30 Uhr erklingt an beiden Abenden unter dem Dirigat von Christopher Ward, dem Generalmusikdirektor der Stadt Aachen, der erste Ton des so beliebten Formats, das auch 2024 wieder außergewöhnlich sein soll. Über die einzelnen Show-Elemente möchte Birgit Rosenberg noch nicht zu viel verraten, aber sie garantiert schon jetzt: „Der Besuch wird sich lohnen!“ Tickets für das Zusatzkonzert gibt es online in unserem Ticketshop, an der Hotline: 0241-917-1111 und in der Geschäftsstelle auf dem Turniergelände des CHIO Aachen.