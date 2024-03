Paris. Im Alter von 64 Jahren ist der frühere französische Springreiter und spätere Coach Jean-Maurice Bonneau aus dem Leben gegangen. Der als Springreiter und später als Coach sehr bekannte Franzose Jean-Maurice Bonneau hat sich für Freunde und Bekannte unerwartet plötzlich für immer verabschiedet. Nähere Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt. Am letzten Wochenende besuchte er noch das bekannte Hermes-Turnier in Paris, gab freudig Autogramme und plauderte unaufgeregt mit Freunden und Kollegen. Sie alle sind gechockt durch seinen Tod.

Bonneau stammte aus einer bäuerlichen Familie und war das siebte von acht Kindern. Sportliche Höhepunkte erlebte er als Springreiter und auch als Coach. 1995 in St.Gallen ritt er auf Pironniere zusammen mit Alexandra Ledermann, Herve Godignon und Roger-Yves Bost in der Equipe, die bei den Europameisterschaften Bronze gewann. Von 2000 bis 2007 wirkte er als Nationalcoach der französischen Equipe, die mit ihm bei den Weltreiterspielen 2002 in Jerez die Goldmedaille gewann.Später arbeitete er auch als Landestrainer in Brasilien.