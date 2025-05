Das Foto zeigt das Sinfonieorchester Aachen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christoper Ward bei „Pferd & Sinfonie“. (Foto: CHIO/ Andreas Steindl) Aachen. Eine Hommage ans Partnerland Spanien und den ewigen Sommer: Das Konzert „Pferd & Sinfonie“ unter dem Motto „Summer in the city“ bietet eine spektakuläre Show zum Auftakt des CHIO Aachen 2025. Mit dabei: Lisa und Matthes Röckener, die Königliche Reitschule Córdoba Ecuestre und natürlich das Sinfonieorchester Aachen. Wenn die Sonne langsam hinter dem Dressurstadion untergeht und die wunderbaren Klänge des Sinfonieorchesters Aachen eine faszinierende Pferdeshow begleiten, kann das nur eines heißen: Es ist Zeit für das Konzert „Pferd & Sinfonie“. Die beiden Abende am ersten Wochenende des CHIO von Deutschland in Aachen bilden in dieser besonderen Atmosphäre traditionell den Auftakt der größten und renommiertesten Pferdesportveranstaltung der Welt. In diesem Jahr werden die Zuschauer in ihre schönsten Urlaubsträume entführt: Unter dem Motto „Summer in the city“ erwarten sie spanische Rhythmen und sommerliche Musik, natürlich immer im einzigartigen Zusammenspiel des Sinfonieorchesters Aachen mit den wunderbaren Darbietungen von Pferd und Mensch. Eines der Highlights ist der Auftritt der Königlichen Reitschule Córdoba Ecuestre aus dem diesjährigen Partnerland des CHIO Aachen. „Wir durften uns schon vor Ort in Spanien davon überzeugen, wie beeindruckend die Schaubilder und Showelemente von Córdoba Ecuestre sind. Das wird ein einmaliges Erlebnis für unsere Besucher“, ist Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins, sicher. Sie freut sich außerdem auf Lisa und Matthes Röckener, deren beliebte Showeinlagen auf Freiarbeit und Gelassenheitstraining basieren. Laury Tisseur aus Frankreich wird seine atemberaubende Darbietung auf dem Pferderücken präsentieren – stehend im vollen Galopp. Zudem mit dabei: das Showteam von Britta Rasche-Merkt, die bereits mehrmals für Staunen in der Aachener Soers gesorgt hat. Diesmal gemeinsam mit der Ballettschule Ferberberg aus Aachen. Das Juniorteam des Voltigiervereins Köln-Dünnwald und die Voltige-Show der international bekannten Artisten Jerome Sefer und Kevin Ferreira aus Frankreich sind darüber hinaus Garanten für atemberaubende Momente mit akrobatischen Höchstleistungen. Am 27. und 28. Juni erklingt jeweils um 20:30 Uhr der erste Ton im Dressurstadion – unter dem Dirigat von Christopher Ward, dem Generalmusikdirektor der Stadt Aachen. Er gewährt bereits einen kleinen Einblick in die musikalische Gestaltung der beiden Abende: „Wir freuen uns auf klassische spanische Stücke, zum Beispiel von Georges Bizet und Zequinha de Abreu. Aber auch moderne und sommerliche Stücke wie unseren Titelsong ‚Summer in the city‘ wird das Sinfonieorchester Aachen interpretieren.“ Christopher Ward und Birgit Rosenberg eint schon jetzt die Vorfreude auf die beiden Konzerte zum Auftakt des CHIO Aachen 2025: „Diese fantastischen Abende sollte man nicht verpassen!“ Tickets für das Konzert „Pferd & Sinfonie“ gibt es online im Ticketshop, an der Hotline: 0241/9171-111 und in der Geschäftsstelle auf dem Turniergelände.