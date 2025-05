(Foto: Lukas Kowalski) Donaueschingen. Vor dem Turnier im Schlosspark des Fürsten zu Fürstenberg in Donaueschingen (18. bis 21. September) ist der Umzug, der 2006 auf Initiative des damaligen Turnierchefs Dr. Kaspar Funke eingeführt wurde. Die Idee wurde seither beibehalten aufgrund des großen Echos nicht nur in der Stadt, wo die Donau ihren Lauf beginnt. 30 Gruppen, 900 Teilnehmer, davon 500 Kinder, 90 Pferde und eine dicht gedrängte jubelnde Menge an Zuschauern – es war der größte Festumzug seit vielen Jahren, der das Internationale S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturniers Donaueschingen im Vorjahr eingeläutet hat. Auch in diesem Jahr ruft die Stadt Donaueschingen wieder auf, bei der bunten Parade aus Reitvereinen, kreativen und musikalischen Gruppen mitzumachen. Das Motto des Festumzugs 2025: „Hoch zu Ross entlang der Donau – Vom Ursprung bis zu Mündung“. Ein Motto, das die Reise der Donau von der Quelle bis zum Delta thematisiert, mit Bezug zu den verschiedenen Ländern, Regionen und Traditionen. Am Donnerstag, 18. September, schlängelt sich der Umzug ab 17,30 Uhr durch die Donaueschinger Innenstadt, präsentiert verschiedene Facetten des Reitsports und macht Appetit auf das Turnier. Die Teilnahme am Festumzug ist wieder mit einem Wettbewerb verbunden. Aufgabe ist es, das oben genannte Motto bestmöglich umzusetzen. Die Darstellung kann zu Pferd, mit der Kutsche und teilweise auch zu Fuß erfolgen. Wichtig ist allerdings, dass der Partner Pferd einbezogen wird und im Vordergrund steht. Im vergangenen Jahr stand der Umzug unter dem Motto: ‚70 Jahre CHI Donaueschingen – Tradition in neuem Glanz’. 2024 beeindruckte die „Reitanlage Bossert“ mit ihrem Schaubild ‚Zeitreise des CHI Donaueschingen‘ und konnte in allen Bewertungskategorien die höchsten Punktzahlen erreichen – ein herausragender Gesamterfolg. Von vier Jurymitgliedern wurde in drei Kategorien gewertet: Kreativität, Bezug zum Pferd und Unterhaltungswert – so wird es auch in knapp vier Monaten wieder sein. Am 18. September gegen 19,15 Uhr wird dann im Anschluss an den Umzug auf dem Springplatz im Reitstadion der diesjährige Sieger geehrt. Die fünf bestplatzierten Gruppen erhalten ein Preisgeld, jede teilnehmende Gruppe bekommt außerdem einen Teilnahmezuschuss in Höhe von 200,00 €. Traditionell fährt auch das Gespann der Fürstenberg Brauerei im Festumzug mit, begleitet Teilnehmer und Zuschauer bis zum großen Springplatz und lädt im Anschluss an die Prämierung der Gruppen zu „Freibier für alle !“ Aktive Interessenten am Festumzuges möchten sich bitte bei der Stadt Donaueschingen bis zum 31. Mai registrieren lassen unter der Überschrift „Anmeldung zum Festumzug“. „Hoch zu Ross entlang der Donau“ – mit diesem Motto und vielen Rössern von Donaueschingens Innenstadt zum Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark und zum Startschuss des CHI Donaueschingens von 18. bis 21. September. Die 71. Ausgabe des Turniers wird ein riesengroßes Fest der Pferde mit internationalen Dressur- und Springprüfungen, den Fahrgespannen, die durch die Brigach sausen, mit buntem Ausstellungsbereich, großem Kinderland und dem traditionellen Festumzug.