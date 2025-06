Hagen a.T.W. Die Erfolgsgeschichte schreibt sich fort! Am 14. Juni 2025 findet zum vierten Mal die exklusive Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion statt – und das im einzigartigen Rahmen des renommierten Jugend-Nationenpreis-Turniers „Future Champions“ auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Sichern Sie sich jetzt Ihr zukünftiges Championatspferd! 16 außergewöhnliche Talente – acht hochbegabte Spring- und acht vielversprechende Dressurpferde – warten darauf, entdeckt zu werden. Die beeindruckende Kollektion mit herausragenden Abstammungen und qualitativ hochwertigen Geschwistern ist ab sofort online. Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle haben ihre jahrelange Erfahrung und ihr Gespür für herausragende Pferde in diese Kollektion einfließen lassen. Ob unentdeckte Rohdiamanten oder bereits erfolgreiche Turnierpferde – hier findet jeder ambitionierte Reiter sein Traumpaar. Am Samstag, den 14. Juni, haben Sie die Gelegenheit, Ihr Gebot abzugeben – bequem online, telefonisch oder direkt vor Ort während der „Future Champions“, die vom 11. bis 15. Juni 2025 stattfinden. Veranstalter Francois Kasselmann erklärt: „Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Hybrid-Auktion auch in diesem Jahr fortzuführen. Die ‚Future Champions‘ bieten die ideale Plattform: Die besten jungen Reiter der Welt präsentieren hier ihr Können und ihre Ambitionen – und wir präsentieren die vielversprechendsten Nachwuchspferde im Dressur- und Springsport.“ Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf www.hofkasselmann-auction.com und entdecken Sie Ihr zukünftiges Championatspferd! Die Verkaufsberater des Hof Kasselmann und des Stall Paul Schockemöhle stehen Ihnen selbstverständlich für persönliche Beratungen zur Verfügung. KOLLEKTION HIER ANSEHEN