Wassenberg. Vom Preisgeld im Tennis träumen seit Jahren auch die Springreiter. Sie dürfen oder können weiter davon nur träumen, was für das Spiel mit einem kleinen Filzball ausgeschüttet wurde wie jetzt in Paris... Das Preisgeld für die Sieger bei den French Open 2025 in Paris betrug 2,55 Millionen Euro, sowohl für Herren als auch für Damen. Die Gesamtsumme, die während des Turniers an die Spieler ausgezahlt wurde, lag bei 56,35 Millionen Euro. Hier eine detaillierte Übersicht der Preisgelder: Sieger (Herren und Damen): 2.550.000 Euro

Finalist (Herren und Damen): 1.275.000 Euro

Halbfinalist (Herren und Damen): 690.000 Euro

Viertelfinalist (Herren und Damen): 440.000 Euro

Achtelfinalist (Herren und Damen): 265.000 Euro

Dritte Runde (Herren und Damen): 168.000 Euro

Zweite Runde (Herren und Damen): 117.000 Euro

Erste Runde (Herren und Damen): 78.000 Euro