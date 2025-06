Warendorf.Im Rahmen der 17. Bildungskonferenz in Warendorf hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die besten Trainerabsolventen der Jahre 2023 und 2024 mit der Gebrüder Lütke Westhues-Auszeichnung geehrt, die Abkürzungen der Legenden im Volltext unten. Folgende Amateurausbilder erhielten Mitte Juni die Auszeichnung: Baden-Württemberg

2023: Laura Bausback (Mannheim/TRCRB), Felicitas Binder (Heidenheim/TRARL), Elisa Bischoff (Ötisheim/TRCRB), Sabrina Degler (Durmersheim/TRCVB), Myriam Dickenherr (Mögglingen/TRCRB), Anna Dimpfel (Nonnenhorn/TRCVL), Juliane Donner (Hengen - Bad Urach/TRCRB), Anita Sabrina Ehret (Ettenheim/TRCRB), Kiara Emilia Fischer (Ketsch/TRCRB), Ronja Fischer (Ettenheim/TRCRL), Josef Gruber (Westhausen/TRAFB), Jessica Hahn (Pleidelsheim/TRBRB), Matthias Haueisen (Breisach/TRCRL), Monique Israel (Hohenstein/TRCRB), Daniela Jauch (Göppingen/TRCRB), Silke Klewitz-Seemann (Satteldorf/TRCRB), Stephanie Konle (Ellwangen/TRCRB), Henri Konle (Ellwangen/TRCRL), Yasmin Krause (Leinfelden-Echterdingen/TRBRB), Annika Laib (Amstetten/TRCFL), Juliane Maier (Deggingen/TRBRL), Anja Meitner (Leinfelden-Echterdingen/TRBRB), Lisa Müller (Freiburg/TRBRL), Debora Pfeifer (Schorndorf/TRCRB), Julia Reibold (Münsingen/TRCRB), Nina Rein (Eggenstein/TRCRB), Laura Reutter (Weilheim Teck/TRCRL), Christine Ruth Elisabeth Seibert (Dossenheim/TRBRB), Anna Stirner (Aalen/TRBRB), Sabine Stürwold (Sulzburg/TRBFL), Finja Timm (Neuffen/TRCRL), Lukas Veit (Michelbach an der Bilz/TRCFL), Linda Vogel, jetzt Bingel, (Michelfeld/TRBRB), Karin Wanner (Münsingen/TRCRB), Laura Wiese (Mannheim/TRCRL), Fabienne Wohlt (Stuttgart/TRCRB). 2024: Charlotte Baumgardt (Gomadingen/TRCRL), Dorett Bausback (Mannheim/TRBRB), Laura Bausback (Mannheim/TRBRB), Livia Breitner (Mannheim/TRCRB), Nathalie Doubek (Satteldorf/TRCRL), Leonie Finkbeiner (Mannheim/TRBRB), Kiara Emili Fischer (Ketsch/TRBRB), Nicole Friedrich(Waghäusel/TRBRB), Janina Ganter (Neulußheim/TRBRB), Katja Gerds (Deckenpfronn/TRBRL), Lara Maria Groß (Waghäusel/TRBRB), Sandra Gullicksen (Brackenheim/TRCRL), Selena Hefner (Donaueschingen/TRCRB), Sarah Heid (Bissingen/TRCRB), Saskia Herrmann (Sonnenbühl/TRCRL), Luisa Kölz (Leingarten/TRCRL), Hannah Körner (Wiesloch/TRCRB), Mia Leuthner (Offenhausen/TRCRB), Julia Liske (Westhausen/TRCRL), Lone Nußbaum (Oberhausen-Rheinhausen/TRCRL), Gabriele Roller (Waghäusel/TRBRL), Nina Schmitt (Weinheim/TRBRB), Naja Sofie Tribusser (Drackenstein/TRCRL), Mona Vaas (Adelmannsfelden/TRCRL), Jochen Weber (Flehingen/TRCFL). Bayern

2023: Vivian Anja Akridge (Mömbris/TRCRB), Verena Albrecht (Mauerstetten Steinholz/TRBRB), Lisa Auracher (Holzkirchen/TRBRL), Antonia Bartel (Wiesentheid/TRCRB), Antonia Brandl (Petersaurach/TRBRB), Katharina Daum (Germaringen/TRCRB), Jana Dörr (Baiersdorf/TRAVL), Veronika Dreßen (Burgau/TRBRB), Veronika Dreßen (Burgau/TRCRB), Gina Ehrmann (Ansbach/TRCRL), Julia Faltermeier (Moosinning/TRCRL), Elisa-Maria Feicht (Kallmünz/TRCRB), Lena Floerke (Dormitz/TRCRB), Anika Geiger (Rechtmehring/TRAFL), Constanze Greither (Tittmoning/TRCRL), Melina Herwig (Niedernberg/TRCRB), Heidi Heße (Fürth/TRCRB), Jana Huber (Laberweinting/TRCRL), Judith Kempf (Lülsfeld/TRARL), Julia Kink (Garching/TRBRB), Sophia Katharina Lang (Berg/TRCRB), Verena Leigeber (Iphofen/TRBRB), Jamie Maleska (Zirndorf(TRCRB), Hilde Nankea Oltmanns (Kirchdorf/TRCFL), Melanie Planer (Ohlstadt/TRCFB), Cora Reichel (Rehau/TRCRB), Hannah Rietzler (Rettenberg/TRCRB), Katharina Roth (Burgthann/TRCRL), Laura Stelzer (Landshut)/TRCRB), Karin Stüwe (Schwabach/TRCRL), Karin Stüwe (Schwabach/TRCRL). 2024: Annalisa Baum (Bad Aibling/TRCRB), Barbara Eichner (Reichersbeuern/TRCRB), Lea Fabri (Rimsting/TRCRL), Elisabeth Fröhlich (Seeshaupt/TRCRL), Nicola Sophie Gebhard (Elchingen/TRBRL), Liv Noé Hartmann (Au i.d. Hallertau/TRCRL), Beatrice Hennig (Kisslegg/TRARL), Sarah Krammer (Bad Wörishofen/TRCRB), Sabrina Ledke (Wolnzach/TRCRB), Teresa Litterbach (Straubing/TRCRB), Laura Lutz (Erding/TRBVL), Tina Mayer (Feucht/TRCRL), Jessica Pipp (Niederaichbach/TRCRL), Melanie Pogan (Bubenreuth/TRCVL), Dr. Tanja Rammler (Burgoberbach/TRBRL), Katharina Roth (Burgthann/TRBRL), Sandra Schmid (Langerringen/TRARL), Beate Schmied (Deiningen/TRCRL), Anna Scholz (Gnotzheim/TRCRL), Maria Stiedl (Kollnburg/TRCRL), Angela Struck (Garching/TRBVL), Pauline Strunz (Münchberg/TRCRL), Alexander Wabra (Weißenhorn/TRBRB), Daniela Wohlketzetter (Illertissen/TRBRB). Berlin-Brandenburg

2023: Katja Arndt (Schönwalde/TRAFL), Kathrin Bahn (Schwielowsee/TRARB), Michelle Sophie Bloßfeld (Herzberg/TRCFL), Anna Rosa Braun (Berlin/TRCRL), Michael Fankhauser (Spreenhagen/TRCFB), Maik Fischer (Groß Kreutz/TRAFB), Jonathan Grüber (Löwenberger Land/TRCFL), Annika Kersten (Berlin/TRCRB), Zahai Kiesow (Berlin/TRCRL), Sophia Kranig (Berlin/TRBRL), Lutz Krüger (Beelitz/TRCRL), Ann-Catherine Liebsch (Berlin/TRCRB), Pia Sophie Lietz (Hoppegarten/TRCRL), Johanna Rabea Lilge (Berlin/TRCRB), Isabelle Sophie Maronne (Schönefeld/TRCRL), Sarina Sroka (Brieselang/TRCRB), Maitê Warman (Walsleben/TRBRL). 2024: Robin Bohn (Neustadt/Dosse/TRBRL), Sheena Dürr (Neustadt/Dosse/TRCRB), Jana Gutmayer (Stahnsdorf/TRBRB), Viviane Kühn (Berlin/TRCRB), Erika Brigitte Mallison (Berlin/TRCRL), Adrienn Mihaly (Perleberg/TRBRL), Anja Nehls (Berlin/TRARL), George Pridik (Berlin/TRCVB), Hannah Gretta Eva Smith (Berlin/TRCRL), Dr. Winnie Isabel Sonntag (Teltow/TRARL), Nele Susanna Strunk (Falkensee/TRCRL), Annekatrin Yunami (Unterspreewald/TRBRL). Bremen

2023: Anna Katharina Ruth Winkler (Bremen/TRCRB). 2024: Lisa Verena Ohlrogge (Bremerhaven/TRBRL). Hamburg

2023: Catherine Sack (Hamburg/TRCRL). 2024: Lina-Sophie Bürmann (Hamburg/TRCRL), Adriane Heeder (Hamburg/TRBRB), Catherine Sack (Hamburg/TRBRL), Nicole Wichmann (Hamburg/TRBRL). Hannover

2023: Jörke Arnold (Wilstedt/TRBRL), Anna Barkawitz (Hannover/TRCVB), Henrike Bartholomäus (Isernhagen/TRCRB), Christina Behrens (Seevetal/TRCRL), Johanne Dannecker, jetzt Karl (Lüneburg/TRBRB), Dr. Kathrin Sophie Digwa (Sehnde/TRCFB), Miriam Engel-Zinßius (Lilienthal/TRARL), Carolin Lea Engemann (Hannover/TRCRB), Tina Fock (Cuxhaven/TRBFB), Stefanie Haller (Wedemark/TRCFB), Sophie Hilgenstock (Pattensen/TRCRL), Ella Hruschka (Holle/TRBRL), Svenja Kratel (Hanstedt/TRAFB), Linda Plappert (Hannover/TRBRL), Wienke Sophie Rademaker (Fredenbek/TRBVL), Konrad Helmuth Karl Schult (Bergen/TRCRL), Heike Weiß (Twistringen/TRBRB). 2024: Julia-Cristina Achmus (Bad Grund/TRBRL), Julia Brown (Hameln/TRCRB), Tanja Günther (Burgwedel/TRBRB), Aline von Hasseln (Sellstedt/TRBRL), Lea Dominika Jansen (Sassenburg/TRBRB), Lydia Köbele (Ebergötzen/TRCRB), Pia Marz (Uetze OT Hänigsen/TRCRL), Vanessa Mohrmann-Schwentker (Sulingen/TRCRL), Sina Niederdorf (Rinteln/TRCRL), Lauris Richter (Wedemark/TRCFB), Anna-Sophie Schintag (Isenbüttel/TRCRL), Ida Charlotte Schwotzer (Rosengarten/TRCRL), Ina Struhs (Wurster Nordseeküste/TRBRL), Lara Tetzel (Sehlde/TRCRB), Alina Sofie Weddehage (Lüneburg/TRCRL). Hessen

2023: Pia Bierbaum (Bensheim/TRCRB), Alena Bösl (Rüsselsheim/TRBRL), Celine Conrad (Nenderoth/TRCRB), Teresa Eisinger (Erzhausen/TRCRB), Chiara Faulstich (Berlin/TRCVL), Marco Giesel (Hanau/TRCRB), Anne Gutberlet (Eiterfeld/TRCRB), Anja Hansel (Griesheim/TRBRB), Melissa Haupt (Wiesbaden/TRCVB), Jessica Heepe (Mörfelden-Walldorf/TRBVL), Franziska Höhl (Griesheim/TRBRB), Elena Kokoscha (Lorsch/TRCRB), Annika Kopf (Steinbach/TRCRL), Annika Landman (Kelkheim/TRCRB), Vivien Elisabeth Lang (Rüsselsheim/TRCRL), Janina Leonhardt (Rodgau/TRBRL), Carola Gebriele Mohr (Lampertheim/TRBRB), Isabelle Nicklaus (Frankfurt am Main/TRBRB), Annemarie Prinz (Oberwetz/TRBFB), Leon Zacharias Reinhardt (Wilsbach/TRAFL), Franziska Scherer (Reimershausen/TRCRB), Vera Schober (Heppenheim/TRBVL), Carina Schoppmann (Einhausen/TRCRB), Kai Herbert Schrammel (Wabern/TRBRL), Antonia Steioff (Limburg/TRCRB), Wilhelm Tischer (Neu-Isenburg/TRAFL), Julie Trumpfheller (Messel/TRCRB), Lena Marie Völker (Marburg/TRCRB), Jasmin von Krogh (Bad Soden am Taunus/TRCRB). 2024: Kristina Angela Binder (Schlangenbad/TRCRB), Lisa Marei Brandt (Dillenburg/TRCRL), Jessica Eggers (Frankfurt/TRCRB), Hanna Feiler (Naumburg/TRBRL), Kyra Geißler (Babenhausen/TRBRB), Genya Grishaber (Viernheim/TRCRB), Julia Selua Kramer (Darmstadt Eberstadt/TRARL), Friederike Karola Kunkel (Wöllstadt/TRCRL), Mina Deidre Mc Sherry (Grünberg/TRCRL), Eva Amélie Monnheimer (Reichelsheim/TRBRB), Pauline Maria Petruschke (Großenlüder/TRCRL), Celina Fee Sorger (Bad Nauheim/TRCRL), Sarah Schmidt (Homberg/TRBRB), Theresa Schmitt (Neustadt/TRCRL). Mecklenburg-Vorpommern

2023: Sabrina Brattig (Schwerin/TRCRB), Emma-Lotta Groß (Baumgarten/TRCRB), Annica Hausmann (Altefähr/TRCRL). 2024: Katharina Donst (Fünfseen Satow/TRCRL), Leonie Jaskowski (Redefin/TRBRB), Lana Marie Külper (Nostorf/TRCRL), Pia Laffin (Kühlungsborn/TRCRB), Anna Leipold (Hörstel/TRBRB), Elisabeth Oriwol (Waren Müritz/TRCRB), Nina-Charlott Riedel (Blankenhagen/TRCRB), Marie-Christin Schwanitz (Boizenburg/TRCRB). Rheinland

2023: Philip Bernhardt (Overath/TRCRB), Michael Birmes (Krefeld/TRAFB), Silke Birmes (Krefeld/TRBFB), Madita Brauer (Kalkar/TRCVL), Vanessa Burghardt (Schermbeck/TRCRB), Kerstin David (Leverkusen/TRCFB), Miriam Dersch (Rommerskirchen/TRCVL), Stefanie Eggink (Düsseldorf/TRCVL), Christina Ender (Moers/TRAVL), Sabine Esser (Erftstadt/TRCFB), Silke Grundei (Wülfrath/TRCFL), Alexandra Karasch (Bergisch Gladbach/TRCRL), Julia Kniller (Wesel/TRCVL), Franziska Maria Krause (Düsseldorf/TRCRB), Hendrik Lesaar (Geldern/TRCRL), Marie-Theres Ley (Köln/TRCRL), Pia Simone Quinke (Haan/TRCRB), Carina Sonnen (Düsseldorf/TRBRL), Bastian Ufer (Overath/TRCFB), Johanna von Sondern (Solingen/TRCRL), Camilla Vreden (Bad Honnef/TRBRL), Josephine Witzel (Erkrath/TRCRL). 2024: Melek Balgün (Köln/TRCRB), Vanessa Burghardt (Schermbeck/TRBRL), Fiorenza Friß (Kaarst/TRBRL), Christiane Gesthuysen (Alpen/TRBRL), Sophia Girg (Köln/TRCRB), Janina Großmann (Solingen/TRCRB), Silke Grundei (Wülfrath/TRBFB), Mareile Günther (Köln/TRBVL), Lara Hilfert (Duisburg/TRCRL), Anna Höndgesberg (Düsseldorf/TRCVB), Charlotte Hunsmann (Berlin/TRCRL), Ann-Kathrin Kleinherbers (Dinslaken/TRBRL), Kerstin Koch (Windeck/TRCFB), Simone Krychowski (Kerpen/TRARL), Meike Hannah Lankes (Nideggen/TRCRB), Frank Maasberg (Hünxe/TRCRB), Friederike Paradies (Düsseldorf/TRARL), Sarah Pullich (Kalkar/TRCVL), Isabel Schmidt-Bielicke (Düsseldorf/TRBRB), Sara Susanna Schneemann (Düren/TRCRL), Maike Schönborn (Eschweiler/TRCVL), Saskia van Stephoudt (Kevelaer/TRBRL), Sarah Tenzer (Bornheim/TRBRB), Theresa Welling (Köln/TRCRB), Manuela Zimmermann (Windeck/TRCFB). Rheinland-Pfalz

2023: Marisa Baldus (Irmtraut/TRBFB), Johanna Luise Cordier (Eisenberg/TRCRB), Katja Gentgen (Herxheim/TRCVL), Sabrina Hardy (Osburg/TRBRB), Laura Krechel (Mertloch/TRBRL), Marilena Lambrich (Sassenberg/TRCRB), Svenja Rebecca Marohn (Kaiserslautern/TRCRL), Eva Piek (Niederelbert/TRBRL), Lena Rex (Worms/TRBRL), Lara Richtsfeld (Mutterstadt/TRCRB), Jessica Schumacher (Lahnstein/TRCVL), Kathrin Siebenmorgen (Bendorf/TRBRL), Nuscha Tschepke (Breitenbach/TRCRB). 2024: Johanna Cordier (Eisenberg/TRCRB), Emely Diehl (Worms/TRCRB), Sabrina Marquardt (Gimbsheim/TRCRB), Franziska Schmidt-Nechl (Bad Neuenahr-Ahrweiler/TRCRL), Markus Wertenbroich (Asbach/TRCFL). Sachsen

2023: Reiner Baumgärtel (Radibor/TRCFB), Florin Filip (Bad Schmiedeberg/TRCRL), Jenna Lange (Freiberg/TRCRL), Pauline Nitschke (Dohna OT Borthen/TRCRB), Vicky Rabe (Großröhrsdorf/TRCRB), Greta Reiche (Püchau/TRCVL), Mariann Vettermann (Kroppen/TRCFL), Lisa Marie Wagner (Leipzig/TRCVL). 2024: Nadine Arnold (Röhrsdorf/TRBRL), Janina Kellermann (Grimma/TRCRL), Corinna Thurm (Rochlitz/TRBRL). Sachsen-Anhalt

2023: Pauline Behringer (Kalbe/TRCRB), Annemarie Matziol (Sülzetal/TRCRL), Caroline Lisza Nenella Nestler (Landsberg/TRCRL), Josephine Rienäcker (Braunsbedra/TRCRB). 2024: Jessika König (Haldensleben/TRCRL), Annalena Mahlo (Flötz/TRCRB), Annemarie Mühe (Wahlitz/TRCRB). Schleswig-Holstein

2023: Selena Brummund (Joldelund/TRCVL), Katharina Eckhoff (Kiel/TRCRB), Rebecca Engel (Brunsbek/TRARL), Janina Fisser (Sommerland/TRCVL), Jasmin Fleischer (Mühbrook/TRCRB), Lena Goerigk (Lauenburg/TRCRB), Ulrike Hintz (Nehms/TRCRB), Jane Jacobsen (Husum/TRCVL), Franziska Kohl-Boas (Delingsdorf/TRCRB), Julia Rieth (Kiel/TRCRL). 2024: Corinne Brinkmann (Bevern/TRBRB), Nike Denker (Hamberge/TRCRB), Annick Kahlke (Neuendeich/TRCRB), Pia Koppelmann (Barmstedt/TRBRL), Jessika Runge (Prisdorf/TRCRB), Anna Sophie Maria Dorette Waack (Kiel/TRCRB). Weser-Ems 2023: Lea Marie Andretzky (Osnabrück/TRCVL), Jessy Ria Ballmann (Rhauderfehn/TRBRB), Andrea Dreyer (Filsum/TRCFB), Jennifer Fausten (Oberlangen/TRCRL), Katja Charlotte Frevert (Wilhelmshaven/TRCRL), Mareike Gebbeken (Haren/TRBRL), Jana Gerdes-Garlichs (Varel/TRCRL), Elena Grußendorf (Bramsche/TRCRL), Inken Haneborger (Moormerland/TRCRL), Liv Helming (Wietmarschen/TRCVL), Tabea Hölscher (Haren/TRBRL), Jasmin Jentges (Ganderkesee/TRBFB), Wiebke Kassens (Haren/TRCVL), Nadine Klein (Elsfleth/TRCVL), Lea König (Haren/TRCVL), Martina Koop (Dersum/TRCFL), Kristin Landwehr (Fürstenau/TRCVL), Sanja Ellen Jorne Löffler (Lingen/TRCRB), Alina Lüerßen (Elsfleth/TRCVL), Merle Marischen (Visbek/TRCVL), Andrea Paust (Schortens/TRCRB), Lena Richter (Fürstenau/TRCRL), Pia Schmülling (Moormerland/TRCRL), Katalin Siemen (Rastede/TRBRL), Gesa Staas (Bramsche/TRCRL), Sabina Tapkenhinrichs (Oldenburg/TRCRB), Christina Theyken (Dörpen/TRCRL), Laura Theyken (Dörpen/TRCRL), Katharina Wuthe (Delmenhorst/TRCRL). 2024: Lisa Marie Brinkel (Spelle/TRCRL), Matthias Brümmer (Haselünne/TRCFL), Christina Gräßner (Osnabrück/TRARL), Ylva-Merline Elisabeth Grau (Rastede/TRCRL), Jette Haarannen (Fürstenau/TRCRL), Anna Sophie Hölscher (Spelle/TRCRL), Kim-Kristina Kaib (Wilhelmshaven/TRCRB), Jennifer Krausser (Haselünne/TRCRL), Lisa Pilgrim (Lingen/TRBRB), Sarah Reinking (Haren/TRBFL), Chris Louisa Sandstede (Edewecht/TRCRL), Svenja Sloma (Nordenham/TRCFB), Jan Wanstrath (Alfhausen/TRCFL). Westfalen

2023: Amelie Benfer (Bochum/TRBRL), Luisa Marie Berghahn (Detmold/TRCRL), Lisanne Bobe (Lemgo/TRCRB), Vanessa Brauer (Castrop-Rauxel/TRCRB), Kim Burschik (Iserlohn/TRCRL), Anna Kathrin Festa (Dortmund/TRARL), Nicole Franzke (Warendorf/TRBRL), Sven Fuhrmann (Leopoldshöhe/TRAVL), Vanessa Glinz (Bünde/TRCRB), Andrea Holle (Petershagen/TRCVL), Imke Hußmann (Holzwickede/TRCRL), Lina Jablonski (Münster/TRCRB), Theresa Jankord (Münster/TRCRL), Sandra Kaldewei (Sundern/TRBRL), Emma Maria Kühne (Dortmund/TRCRL), Sarah Kühnhauser (Gevelsberg/TRCRB), Sara Nieuwdorp (Soest/TRCVL), Nadine Oppenberg (Kamen/TRBRL), Adele Schröder (Gladbeck/TRAVL), Jule Weber (Rinkerode/TRCRL), Jannick Wolf (Hille/TRBRL). Stephanie Wrenger (Horn - Bad Meinberg/TRCFL). 2024: Linn Klümper (Gescher/TRCRL), Theresa Nabbefeld (Lüdinghausen/TRCRL), Hannah Sprenger (Münster/TRCRL), Kathleen Schäferhoff (Bad Sassendorf/TRCVL), Franziska Schwietering (Vreden/TRCRL), Laurenz Terbrack (Nottuln/TRCRL), Denis Uwelius (Ostbevern/TRCRL), Anna-Lena Wecker (Hövelhof/TRCRB), Sarah Wegener (Extertal/TRCVL). Sina Woller (Sprockhövel/TRCRL). Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei Deutschland

2023: Isabell Bader (Marktoberdorf/TRCBB), Carolin Blistyar (Würzburg/TRCBB), Maya Johanna Japp (Großbarkau/TRBBB), Christiane Naumann (Lohe-Rickelshof/TRCBB), Simon Reinert (Nidderau/TRBBB), Catharina Stahl (Großostheim/TRBBB), Marina Trini (Inchenhofen/TRCBB), Julia Veil (Frankfurt/TRBBB), Eveline Wettmer (Oberriet/TRBBB). 2024: Anika Bardenhagen (Bremervörde/TRABB), Ellen Gerhardt (Wedemark/TRABB), Anne Hallermann (Wagenfeld/TRABB), Kira Victoria Kohaut (Frankfurt/TRCBB), Jürgen Mildenberger (Will/TRABB), Jan Nemec (Graz/TRABB), Renée Reifenrath (Schwall/TRABB), Dalina Sevenich (Aldenhoven/TRCBB), Christina Süß (Lügde/TRABB), Celia Aline Schönefelder (Erftstadt/TRCBB), Catharina Stahl (Großostheim/TRABB), Johanna Steib (Boppard/TRCBB), Tatjana Vad (Obernburg/TRCBB), Sofia Wölert (Frankfurt/TRCBB). Erste Westernreiter Union (EWU)

2023: Nadja Bach (Neunkirchen-Seelscheid/TRBWL), Hanna Bittner (Gießen/TRCWL), Reva Gadhöfer (Westhausen/TRBWL), Alexandra Hinz (Usingen/TRBWL), Maren Jeromin (Münster/TRCWL), Sophie Jeschke (Beinhausen/TRBWL), Karlotta Kern (Eningen/TRCWL), Fabienne Klowsk (Elsdorf/TRBWL), Jan Philipp Mauel (Mechernich/TRBWL), Janne Neetix-Longobardi (Spenge/TRBWL), Veronika Pfeiffer (Rügland/TRCWL), Sandra Roitzheim (Heldburg/TRBWL), Julia Sauer (Kallstadt/TRBWL), Linda Schweitzer (Everswinkel/TRBWL), Emma Seifert (Aue Bad Schlema/TRBWL), Nadine Sommer (Ostfildern/TRCWL), Kathrin Summer (Gaiberg/TRBWL). 2024: Sandra Evers (Senden/TRCWL), Annika Feldmann (Groß-Gerau/TRBWL), Lena Fischer (Stuttgart/TRCWL), Tina Fröhlich (Lichtentanne/TRBWL), Cassie Frohwerk (Grimma/TRCWL), Janette Gemmer (Rettert/TRCWL), Katja Just (Niedernhausen/TRBWL), Isabelle Keppeler (Neckarbischofsheim/TRCWL), Sabrina Lange-Möller (Kevelaer/TRBWL), Susann Scheer (Blankenfelde/TRBWL), Mareike Schilling (Memmingen/TRCWL), Celina Schuller (Dettenhausen/TRBWL), Lara Steuer (Ennigerloh/TRCWL), Annette Taubmann-Bereuter (Emersacker/TRCWL), Tina Ullbrich (Großbeeren/TRCWL). Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV)

2023: Lilli Eisch (Spiegelau), Lea Hecht (Sterley), Viktoria Maria Junge (Wenden), Paula Röseler (Wehrheim). 2024: Michelle Bendicks (Oldenburg), Doris Flender (Hilchenbach), Elena Haab (Leinfelden-Echterding), Lara Kohl (Pfinztal), Lea Meyerholz (Bestwig), Anna Sophia Prößl (Kemnath), Luisa Puhl (Nidda), Jana Reinhard (Hofbieber), Florentina Sippl (Deining), Marilyn Thoma (Bötzingen). Verein Deutscher Distanzreiter und -fahrer e.V. (VDD)

2023: Dr. Katharina Plietzsch (Kürten/TRBDL). Andere Nationen

2024: Laura Kreis (Bözen/TRCRB), Channa Christiane Patrice Seyler (Stockem/TRCRL). Legende Abkürzungen: TRCRB = Trainer C-Reiten/Basissport

TRCRL = Trainer C-Reiten/Leistungssport

TRBRB = Trainer B-Reiten/Basissport

TRBRL = Trainer B-Reiten/Leistungssport

TRARB = Trainer A-Reiten/Basissport

TRARL = Trainer A-Reiten/Leistungssport TRCFB = Trainer C-Fahren/Basissport

TRCFL = Trainer C-Fahren/Leistungssport

TRBFB = Trainer B-Fahren/Basissport

TRBFL = Trainer B-Fahren/Leistungssport

TRAFB = Trainer A-Fahren/Basissport

TRAFL = Trainer A-Fahren/Leistungssport TRCVB = Trainer C-Voltigieren/Basissport

TRCVL = Trainer C-Voltigieren/Leistungssport

TRBVB = Trainer B-Voltigieren/Basissport

TRBVL = Trainer B-Voltigieren/Leistungssport

TRAVL = Trainer A-Voltigieren/Leistungssport TRCWL = Trainer C-Westernreiten/Leistungssport

TRBWL = Trainer B-Westernreiten/Leistungssport

TRAWL = Trainer A-Westernreiten/Leistungssport TRCBB = Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport

TRBBB = Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport

TRABB = Trainer A-klassisch-barocke Reiterei/Basissport TRCGB = Trainer C-Gangreiten/Basissport

TRBGB = Trainer B-Gangreiten/Basissport

TRAGB = Trainer A-Gangreiten/Basissport TRCDL = Trainer C-Distanzreiten/Leistungssport

TRBDL = Trainer B-Distanzreiten/Leistungssport

TRADL = Trainer A-Distanzreiten/Leistungssport Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport

Trainer B-Islandpferdereiten/Leistungssport

Trainer A-Islandpferdereiten/Leistungssport