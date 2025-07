Die berittene Guardia Civil farbenprächtig bei der Eröffnungs des 113. CHIO von Deutschland im Herzen der Kaiserstadt Aachen (Foto: Andsreas Steindl/ CHIO) Aachen. Großartige Stimmung auf dem altehrwürdigen Aachener Marktplatz: Feurige Flamenco-Tänzerinnen, waghalsige Menschentürme und natürlich jede Menge Pferde machten Lust auf den CHIO Aachen 2025 und sein diesjähriges Partnerland Spanien. Das Motto: „Hola España.“ Da staunten die „Öcher“ nicht schlecht, als die berittene Guardia Civil über das Kopfsteinpflaster im Herzen der alten Kaiserstadt stolzierte. Die nationale Gendarmerie Spaniens war ein Teil des farbenfrohen Trosses, der vom Turniergelände des CHIO Aachen zum traditionellen Empfang vor der imposanten Kulisse des historischen Rathauses gehörte. Und den wollten sich die Aachener natürlich nicht entgehen lassen. Noch bevor die Pferde und Akteure den Marktplatz erreichten, stimmte das bestens gelaunte CHIO-Maskottchen Karli auf das Open-Air-Fest ein und hoch oben vom Rathausbalkon begrüßte Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen ihre „Öcher“. „Der CHIO Aachen“, so Keupen, „hat nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine enorme internationale Strahlkraft. Mit Spanien als Partnerland wird das ein großartiges Ereignis.“ Dementsprechend versprach der Vizepräsident des Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV), Frank Kemperman: „Vor uns liegt ein CHIO Aachen, der ganz viel spanisches Flair versprühen wird.“ Und eben dieses Flair war schon am Montagabend auf dem traditionsreichen Aachener Marktplatz zu spüren. Ihre Königliche Hoheit, Elena von Borbón, Infantin von Spanien, war eigens angereist, um Teil des Empfangs zu sein. „Es ist eine große Ehre, dass Spanien nun schon zum zweiten Mal Partnerland des CHIO Aachen sein darf“, so die Schwester von König Felipe VI., die auch bei der ERÖFFNUNGSFEIER presented by INNSiDE zugegen sein wird. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen allen eine unvergessliche Zeit beim CHIO Aachen 2025 zu erleben.“ Unvergesslich war bereits das, was die „Öcher“ auf dem Marktplatz erleben durften. Angeführt von einem Ensemble der Córdoba Ecuestre, eigens angereist aus Andalusien, eroberten zahlreiche spanische Pferde die Herzen der vielen Zuschauer, die sich rund um den Marktplatz versammelt hatten, im Handumdrehen. Und so manch‘ einem Zuschauer wird wohl der Atem gestockt haben, als sich die Akteure der „Castellers del Foix de Cubelles“ zu meterhohen Menschentürmen formierten. Ein mehrstöckiges Spektakel, das in Spanien ebenso Kulttradition wie eine Sportart ist. Großartig! Der stimmungsvolle Empfang machte einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen in der Soers los sein wird.