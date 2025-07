(Foto: Cora Jenissen) Neustadt/ Dosse. Die Bundesvereinigung der deutschen Berufsreiter lädt zu einem Informationstag am 11. Oktober ein alle jene, die diesen Beruf erlernen möchten. Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Beruf des Pferdewirtes am Samstag, 11. Oktober 2025 in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) Brandenburg und dem Oberstufenzentrum Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein. Jeder, der sich für den Beruf des Pferdewirtes interessiert, ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr am Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt, Treffpunkt: Havelberger Str. 20 statt. Neben Informationen zum Berufsbild, dem Berufsalltag und persönlichen Voraussetzungen, ist das Vorreiten oder Vormustern eines Lehrpferdes möglich. Die Veranstaltung kostet 10 €, eine Anmeldung ist erforderlich. Hierzu direkt bei der Landesreit- und Fahrschule im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt, Hauptgestüt 10, 16845 Neustadt/Dosse anmelden unter Tel.: 033970-5029-0, Fax: 033970-5029-622 Wer an dem Termin keine Zeit hat: Am 19.11.2025 veranstalten wir eine Informationsveranstaltung über Zoom! Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.berufsreiter.com/termine/ Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.