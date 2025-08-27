Sie befinden sich hier: Home Magazin ALRV mit Graf-Rantzau-Trophäe geehrt

ALRV mit Graf-Rantzau-Trophäe geehrt PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Mittwoch, 27. August 2025 um 18:20

 

Die FN zeichnet den Aachen Laurensberger Rennverein und seine Präsidentin Stefanie Peters (Mitte) mit der Graf-Rantzau-Trophäe aus. Die Ehrung überreichten FN-Präsident Martin Richenhagen und FN-Bundesjugendwartin Heidi van Thiel.

(Foto: Jasmin Metzner)

Aachen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat den Aachen Laurensberger Rennverein (ALRV) und seine Präsidentin Stefanie Peters mit der Graf-Rantzau-Trophäe ausgezeichnet. Die Ehrung überreichte FN-Präsident Martin Richenhagen im Rahmen einer Feierstunde bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Aachen.

Gewürdigt wird damit das langjährige Engagement des Vereins für den Pferdesport. Insbesondere durch das Salut-Festival und die Aachen Youngstars, die seit mehr als 30 Jahren junge Talente von U14 bis U21 fördern und vielfach den Weg zu internationalen Karrieren ebnen. Das Salut-Festival geht zurück auf die Initiative von Willibert Mehlkopf und seinem Pferd Salut, die 1991 den Grundstein für die einzigartige Turnierserie legten. Bis heute ist Mehlkopf jedes Jahr beim Salut-Festival zu Gast – ein Zeichen seiner tiefen Verbundenheit mit dem Turnier.

Auch weitere Initiativen wie die Deutschen Meisterschaften, Kindererlebnistage und der CHIO-Campus stehen beispielhaft für die nachhaltige Nachwuchsförderung des ALRV. "Der ALRV öffnet Türen, schafft Chancen und schenkt unzähligen jungen Reiterinnen und Reitern unvergessliche Momente – aus Liebe zum Pferd und im Dienste der Menschen“, betonte FN-Präsident Richenhagen bei der Übergabe.

 

 
 

