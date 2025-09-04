Warendorf. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben FN-Präsident Martin Richenhagen und Dr. Dennis Peiler, Geschäftsführer Sport der FN über laufende und anstehende Entwicklungen im Dachverband informiert. Über folgende Themen haben die Verantwortlichen in der Pressekonferenz informiert:



Verschmelzung von FN und DOKR Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte FN-Präsident Martin Richenhagen eine strukturelle Verschlankung der Organisation angekündigt. Diese wird nun durch einen Verschmelzungsprozess des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) vorangetrieben.

Darüber hinaus planen die FN und das DOKR sich künftig unter der neuen Dachmarke „Pferdesport Deutschland“ zu positionieren. „Unser Ziel ist es, uns zeitgemäßer, moderner und vor allem inklusiv zu präsentieren – denn wir wollen für alle sprechen, nicht nur für eine einzelne Zielgruppe“, betont Dennis Peiler. Weitere Informationen dazu



Dennis Peiler befördert Im Rahmen der Pressekonferenz wurde Dr. Dennis Peiler als neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reiterlichen Vereinigung vorgestellt. Das FN-Präsidium hat Peiler in seiner heutigen Sitzung zum 1. Oktober als neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Weitere Informationen dazu.



Höhere Strafen bei Verstößen gegen Tierwohl Ein wichtiges Zeichen ist die überarbeitete Sanktionsregelung bei Verstößen gegen das Tierwohl, betonten Peiler und Richenhagen gleichermaßen. Die FN hat die Sanktionsregelungen bei Verstößen gegen das Tierwohl nämlich deutlich verschärft. Die entsprechenden Änderungen der Leistungsprüfungsordnung (LPO) und der Ausbildungsprüfungsordnung (APO) wurden vom Beirat Sport mehrheitlich beschlossen und treten zum 1. Januar 2026 in Kraft. Weitere Informationen dazu



Agria beendet Sponsoring

Am 2. September 2025 hat das Versicherungsunternehmen Agria der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und dem Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) mitgeteilt, dass das Sponsoring-Engagement beendet wird. „Verhandlungen über die Abwicklung des Vertrages werden wir umgehend beginnen“, sagt Martin Richenhagen. Agria war 2023 als Hauptsponsor der FN vorgestellt worden.