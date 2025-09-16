Die von Jan Tops 2006 ins Leben gerufene Global Champions Tour bleibt nach wie vor ein finanzieller Glückstreffer für die Springreiter, wenn sie vorne mitreiten. Und nur dort gibt es richtig "Asche", wie Geld in diesen Kreisen genannt wird. Großverdiener insgesamt ist der Brite Ben Maher mit über 4,6 Millionen Euro, gefolgt vom Niederländer Harry Smolders (4,5) und Tops-Ehefrau Edwina Tops-Alexander aus Australien, die bisher ebenfalls auf 4,5 Millionen kommt. Gut dabei bei den Gutverdienern sind aus Deutschland mit jeweils über drei Millionen Daniel Deußer, Christian Kukuk, Marcus Ehning und Christian Ahlmann. Punktestand auf der diesjährigen Tour Prämie 2025 Gesamtprämie 1 Gilles Thomas 241.00 €424,868.10 €1,861,073.04 2 Christian Kukuk 187.00 €233,849.05 €3,320,785.18 3 Andreas Schou 173.00 €217,970.18 €752,788.81 4 Simon Delestre 164.20 €659,975.49 €2,775,022.95 5 Maikel van der Vleuten 158.17 €193,781.63 €2,962,419.71 6 Max Kühner 152.00 €113,533.55 €2,987,528.90 7 Scott Brash 145.00 €348,692.89 €3,729,490.63 8 Pieter Devos 143.00 €212,829.12 €2,966,819.66 9 Harrie Smolders 137.00 €315,588.00 €4,590,361.10 10 Natalie Dean 128.20 €67,176.23 €164,126.19 11 Sophie Hinners 127.50 €98,796.91 €529,646.03 12 Marcus Ehning 123.00 €125,238.36 €3,696,564.56 13 Christian Ahlmann 113.12 €142,191.64 €3,629,799.68 14 Denis Lynch 112.20 €115,469.61 €1,422,867.80 15 Ben Maher 108.00 €160,238.38 €4,697,049.99 16 Nicola Philippaerts 106.00 €122,925.64 €2,419,888.73 17 Edwina Tops-Alexander 104.50 €67,823.65 €4,562,662.06 18 Abdel Saïd 103.00 €225,884.44 €726,949.80 19 Emanuele Camilli 101.67 €271,701.25 €271,701.25 20 Kim Emmen 101.00 €271,561.85 €424,675.03 21 Niels Bruynseels 101.00 €115,308.46 €1,673,349.60 22 Nadja Peter Steiner 100.00 €70,542.85 €114,143.98 23 Jana Wargers 95.92 €93,490.39 €103,490.39 24 Jérôme Guery 93.45 €163,215.44 €773,612.37 25 Katrin Eckermann 93.33 €121,480.57 €1,137,587.72 26 Zoe Conter 91.25 €59,015.11 €59,015.11 27 Cian O'Connor 89.00 €47,137.00 €57,798.84 28 Jörne Sprehe 82.20 €186,625.22 €186,625.22 29 Julien Epaillard 82.00 €51,290.00 €2,478,113.08 30 Maximilian Weishaupt 81.08 €180,682.49 €180,682.49 31 Olivier Philippaerts 81.00 €50,066.67 €1,518,696.37 32 Ioli Mytilineou 80.00 €198,467.31 €519,467.31 33 Kent Farrington 78.00 €84,220.00 €427,021.34 34 Max Wachman 78.00 €30,032.23 €33,871.61 35 Henrik von Eckermann 76.08 €61,683.69 €2,209,348.75 36 Daniel Deusser 76.00 €146,652.65 €3,178,393.86 37 Lorenzo de Luca 76.00 €64,469.18 €1,072,019.29 38 Emanuele Gaudiano 74.25 €25,728.29 €446,722.12 39 Duarte Seabra 74.13 €45,042.04 €97,642.63 40 Eduardo Alvarez Aznar 74.00 €123,812.31 €1,114,303.21 41 Gerfried Puck 73.13 €34,500.00 €34,500.00 42 Mariano Martinez Bastida 72.00 €87,815.12 €87,815.12 43 Janne Friederike Meyer-Zimmermann 71.00 €50,723.66 €1,006,376.69 44 Julien Anquetin 70.25 €17,647.05 €189,950.08 45 Fernando Martinez Sommer 70.20 €90,133.42 €613,804.06 46 Hans-Dieter Dreher 69.25 €128,937.80 €460,536.49 47 Jack Whitaker 68.00 €45,193.96 €382,413.37 48 Koen Vereecke 67.00 €24,929.98 €33,929.98 49 Harry Charles 66.25 €310,000.00 €526,000.00 50 Jur Vrieling 64.25 €56,660.94 €976,484.74