Die Kontostände auf der Global Champions Tour PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Dienstag, 16. September 2025 um 16:16

Die von Jan Tops 2006 ins Leben gerufene Global Champions Tour bleibt nach wie vor ein finanzieller Glückstreffer für die Springreiter, wenn sie vorne mitreiten. Und nur dort gibt es richtig "Asche", wie Geld in diesen Kreisen genannt wird. 

 

Großverdiener insgesamt ist der Brite Ben Maher mit über 4,6 Millionen Euro, gefolgt vom Niederländer Harry Smolders (4,5) und Tops-Ehefrau Edwina Tops-Alexander aus Australien, die bisher ebenfalls auf 4,5 Millionen kommt. Gut dabei bei den Gutverdienern sind aus Deutschland mit jeweils über drei Millionen Daniel Deußer, Christian Kukuk, Marcus Ehning und Christian Ahlmann.

                                  Punktestand auf der

                                  diesjährigen Tour            Prämie 2025    Gesamtprämie                                                                                                               

 

1

Gilles Thomas

241.00

424,868.10

1,861,073.04

2

Christian Kukuk

187.00

233,849.05

3,320,785.18

3

Andreas Schou

173.00

217,970.18

752,788.81

4

Simon Delestre

164.20

659,975.49

2,775,022.95

5

Maikel van der Vleuten

158.17

193,781.63

2,962,419.71

6

Max Kühner

152.00

113,533.55

2,987,528.90

7

Scott Brash

145.00

348,692.89

3,729,490.63

8

Pieter Devos

143.00

212,829.12

2,966,819.66

9

Harrie Smolders

137.00

315,588.00

4,590,361.10

10

Natalie Dean

128.20

67,176.23

164,126.19

11

Sophie Hinners

127.50

98,796.91

529,646.03

12

Marcus Ehning

123.00

125,238.36

3,696,564.56

13

Christian Ahlmann

113.12

142,191.64

3,629,799.68

14

Denis Lynch

112.20

115,469.61

1,422,867.80

15

Ben Maher

108.00

160,238.38

4,697,049.99

16

Nicola Philippaerts

106.00

122,925.64

2,419,888.73

17

Edwina Tops-Alexander

104.50

67,823.65

4,562,662.06

18

Abdel Saïd

103.00

225,884.44

726,949.80

19

Emanuele Camilli

101.67

271,701.25

271,701.25
         

20

Kim Emmen

101.00

271,561.85

424,675.03

21

Niels Bruynseels

101.00

115,308.46

1,673,349.60

22

Nadja Peter Steiner

100.00

70,542.85

114,143.98

23

Jana Wargers

95.92

93,490.39

103,490.39

24

Jérôme Guery

93.45

163,215.44

773,612.37

25

Katrin Eckermann

93.33

121,480.57

1,137,587.72

26

Zoe Conter

91.25

59,015.11

59,015.11

27

Cian O'Connor

89.00

47,137.00

57,798.84

28

Jörne Sprehe

82.20

186,625.22

186,625.22

29

Julien Epaillard

82.00

51,290.00

2,478,113.08

30

Maximilian Weishaupt

81.08

180,682.49

180,682.49

31

Olivier Philippaerts

81.00

50,066.67

1,518,696.37

32

Ioli Mytilineou

80.00

198,467.31

519,467.31

33

Kent Farrington

78.00

84,220.00

427,021.34

34

Max Wachman

78.00

30,032.23

33,871.61

35

Henrik von Eckermann

76.08

61,683.69

2,209,348.75

36

Daniel Deusser

76.00

146,652.65

3,178,393.86

37

Lorenzo de Luca

76.00

64,469.18

1,072,019.29

38

Emanuele Gaudiano

74.25

25,728.29

446,722.12

39

Duarte Seabra

74.13

45,042.04

97,642.63

40

Eduardo Alvarez Aznar

74.00

123,812.31

1,114,303.21

41

Gerfried Puck

73.13

34,500.00

34,500.00

42

Mariano Martinez Bastida

72.00

87,815.12

87,815.12

43

Janne Friederike Meyer-Zimmermann

71.00

50,723.66

1,006,376.69

44

Julien Anquetin

70.25

17,647.05

189,950.08

45

Fernando Martinez Sommer

70.20

90,133.42

613,804.06

46

Hans-Dieter Dreher

69.25

128,937.80

460,536.49

47

Jack Whitaker

68.00

45,193.96

382,413.37

48

Koen Vereecke

67.00

24,929.98

33,929.98

49

Harry Charles

66.25

310,000.00

526,000.00

50

Jur Vrieling

64.25

56,660.94

976,484.74

 

 

 

 
 

