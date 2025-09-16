|
Die von Jan Tops 2006 ins Leben gerufene Global Champions Tour bleibt nach wie vor ein finanzieller Glückstreffer für die Springreiter, wenn sie vorne mitreiten. Und nur dort gibt es richtig "Asche", wie Geld in diesen Kreisen genannt wird.
Großverdiener insgesamt ist der Brite Ben Maher mit über 4,6 Millionen Euro, gefolgt vom Niederländer Harry Smolders (4,5) und Tops-Ehefrau Edwina Tops-Alexander aus Australien, die bisher ebenfalls auf 4,5 Millionen kommt. Gut dabei bei den Gutverdienern sind aus Deutschland mit jeweils über drei Millionen Daniel Deußer, Christian Kukuk, Marcus Ehning und Christian Ahlmann.
Punktestand auf der
diesjährigen Tour Prämie 2025 Gesamtprämie
|
1
|
Gilles Thomas
|
241.00
|
€424,868.10
|
€1,861,073.04
|
2
|
Christian Kukuk
|
187.00
|
€233,849.05
|
€3,320,785.18
|
3
|
Andreas Schou
|
173.00
|
€217,970.18
|
€752,788.81
|
4
|
Simon Delestre
|
164.20
|
€659,975.49
|
€2,775,022.95
|
5
|
Maikel van der Vleuten
|
158.17
|
€193,781.63
|
€2,962,419.71
|
6
|
Max Kühner
|
152.00
|
€113,533.55
|
€2,987,528.90
|
7
|
Scott Brash
|
145.00
|
€348,692.89
|
€3,729,490.63
|
8
|
Pieter Devos
|
143.00
|
€212,829.12
|
€2,966,819.66
|
9
|
Harrie Smolders
|
137.00
|
€315,588.00
|
€4,590,361.10
|
10
|
Natalie Dean
|
128.20
|
€67,176.23
|
€164,126.19
|
11
|
Sophie Hinners
|
127.50
|
€98,796.91
|
€529,646.03
|
12
|
Marcus Ehning
|
123.00
|
€125,238.36
|
€3,696,564.56
|
13
|
Christian Ahlmann
|
113.12
|
€142,191.64
|
€3,629,799.68
|
14
|
Denis Lynch
|
112.20
|
€115,469.61
|
€1,422,867.80
|
15
|
Ben Maher
|
108.00
|
€160,238.38
|
€4,697,049.99
|
16
|
Nicola Philippaerts
|
106.00
|
€122,925.64
|
€2,419,888.73
|
17
|
Edwina Tops-Alexander
|
104.50
|
€67,823.65
|
€4,562,662.06
|
18
|
Abdel Saïd
|
103.00
|
€225,884.44
|
€726,949.80
|
19
|
Emanuele Camilli
|
101.67
|
€271,701.25
|
€271,701.25
|
|
|
|
|
|
20
|
Kim Emmen
|
101.00
|
€271,561.85
|
€424,675.03
|
21
|
Niels Bruynseels
|
101.00
|
€115,308.46
|
€1,673,349.60
|
22
|
Nadja Peter Steiner
|
100.00
|
€70,542.85
|
€114,143.98
|
23
|
Jana Wargers
|
95.92
|
€93,490.39
|
€103,490.39
|
24
|
Jérôme Guery
|
93.45
|
€163,215.44
|
€773,612.37
|
25
|
Katrin Eckermann
|
93.33
|
€121,480.57
|
€1,137,587.72
|
26
|
Zoe Conter
|
91.25
|
€59,015.11
|
€59,015.11
|
27
|
Cian O'Connor
|
89.00
|
€47,137.00
|
€57,798.84
|
28
|
Jörne Sprehe
|
82.20
|
€186,625.22
|
€186,625.22
|
29
|
Julien Epaillard
|
82.00
|
€51,290.00
|
€2,478,113.08
|
30
|
Maximilian Weishaupt
|
81.08
|
€180,682.49
|
€180,682.49
|
31
|
Olivier Philippaerts
|
81.00
|
€50,066.67
|
€1,518,696.37
|
32
|
Ioli Mytilineou
|
80.00
|
€198,467.31
|
€519,467.31
|
33
|
Kent Farrington
|
78.00
|
€84,220.00
|
€427,021.34
|
34
|
Max Wachman
|
78.00
|
€30,032.23
|
€33,871.61
|
35
|
Henrik von Eckermann
|
76.08
|
€61,683.69
|
€2,209,348.75
|
36
|
Daniel Deusser
|
76.00
|
€146,652.65
|
€3,178,393.86
|
37
|
Lorenzo de Luca
|
76.00
|
€64,469.18
|
€1,072,019.29
|
38
|
Emanuele Gaudiano
|
74.25
|
€25,728.29
|
€446,722.12
|
39
|
Duarte Seabra
|
74.13
|
€45,042.04
|
€97,642.63
|
40
|
Eduardo Alvarez Aznar
|
74.00
|
€123,812.31
|
€1,114,303.21
|
41
|
Gerfried Puck
|
73.13
|
€34,500.00
|
€34,500.00
|
42
|
Mariano Martinez Bastida
|
72.00
|
€87,815.12
|
€87,815.12
|
43
|
Janne Friederike Meyer-Zimmermann
|
71.00
|
€50,723.66
|
€1,006,376.69
|
44
|
Julien Anquetin
|
70.25
|
€17,647.05
|
€189,950.08
|
45
|
Fernando Martinez Sommer
|
70.20
|
€90,133.42
|
€613,804.06
|
46
|
Hans-Dieter Dreher
|
69.25
|
€128,937.80
|
€460,536.49
|
47
|
Jack Whitaker
|
68.00
|
€45,193.96
|
€382,413.37
|
48
|
Koen Vereecke
|
67.00
|
€24,929.98
|
€33,929.98
|
49
|
Harry Charles
|
66.25
|
€310,000.00
|
€526,000.00
|
50
|
Jur Vrieling
|
64.25
|
€56,660.94
|
€976,484.74