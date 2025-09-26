(Foto: Stefan Lafrentz) Warendorf. Vom 14. bis 21. September fand deutschlandweit die Aktionswoche Vielfalt Pferd statt, initiiert von dem Verein „Vielfalt Pferd“. Insgesamt gab es rund 700 Veranstaltungen rund ums Pferd, die etwa 50.000 Menschen erreicht haben. Der Verein Vielfalt Pferd hat zum Ziel, das Pferd der breiten Gesellschaft wieder näher zu bringen. In diesem Jahr hat der Verein Vielfalt Pferd erstmals eine bundesweite Aktionswoche initiiert, die sehr gut angenommen worden ist. Vom 14. bis 21. September gab es in ganz Deutschland insgesamt rund 700 Aktionen, um die Faszination Pferd erlebbar zu machen. Mehr als 50.000 Menschen sind durch die unterschiedlichen Angebote erreicht worden. Von der Vorlesestunde im Kindergarten bis zu Mitmach-Aktionen im Stall war das Angebot breit gefächert. Auch am Bundestützpunkt Reiten des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) in Warendorf fand eine Aktion statt. Hier konnten Menschen unter anderem Profi-Unterricht und Leistungsdiagnostik am Pferd erleben. „Den Grundstein haben wir in diesem Jahr gelegt“, erklärt die erste Vorsitzende von „Vielfalt Pferd e.V.“, Katharina Roth. „Ganz viele Vielfalt Pferd-Gastgeber haben schon gefragt, ob sie nächstes Jahr wieder mitmachen können, und wenn dann noch ein paar hinzukommen, werden wir nächstes Jahr nicht 50.000, sondern 150.000 Menschen erreichen – oder mehr!“ Dr. Dennis Peiler, Geschäftsführer Sport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), hob die Bedeutung der Aktionswoche für den gesamten Pferdesport hervor: „Die Aktionswoche Vielfalt Pferd hat eindrucksvoll gezeigt, wie breit und bunt unser Pferdesport aufgestellt ist. Besonders gefreut hat mich, wie viele Menschen sich aktiv eingebracht haben und wie groß die Resonanz in den Vereinen und Betrieben war, auch viele Unternehmen haben sich engagiert. Dieser Schulterschluss pro Pferd ist für unseren Sport von großem Wert: Die Initiative macht sichtbar, was Pferdesport alles ist. Er ist Gemeinschaft, Miteinander, Freude am Partner Pferd, Naturerlebnisse und natürlich auch Turniersport. Vielfalt bedeutet Stärke, Offenheit und Zukunftsfähigkeit. Die Aktionswoche war somit ein wichtiges Zeichen für den Pferdesport, das wir unter anderem mit unserer Aktion am Bundesstützpunkt Reiten unterstützt haben.“ Die Premiere ist geglückt. 2026 soll es abermals eine Aktionswoche geben, nämlich vom 12. bis 20. September 2026.