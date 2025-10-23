Ankum. Performance Sales International (P.S.I.) schlägt ein neues Kapitel in seiner über 40-jährigen Erfolgsgeschichte auf. Die 46. P.S.I. Auktion findet am Samstag, den 13. Dezember 2025, in Ankum statt. Den feierlichen Auftakt bildet ein festlicher Gala-Abend am Freitag, den 12. Dezember, der den Rahmen für ein außergewöhnliches Wochenende im Zeichen des internationalen Pferdesports schafft. Am 13. September ist es wieder soweit, die Versteigerung von hochtalentierten Spring und Dressurpferden, weltbekannt unter dem Kürzel PSI, Performance Sales International, erfunden und stets weiter entwickelt durch Ullrich Kasselmann (Dressur) und Paul Schockemöhle (Springen). Erstmals werden auch ein Hunter-Pony und ein Dressurpony angeboten. Von hochtalentierten Nachwuchspferden bis hin zu bereits im Sport erfolgreichen Hengsten umfasst die diesjährige Kollektion 52 ausgewählte Dressur- und Springpferde sowie Ponys, die ab sofort auf der neu gestalteten Website psi-auktion.de präsentiert werden. Wie in jedem Jahr stammen alle Pferde ausschließlich aus den eigenen Zucht- und Ausbildungsbetrieben der Gründer Paul Schockemöhle und Ulli Kasselmann – dem Gestüt Lewitz und dem Gestüt Osthoff. Dieses Maß an Herkunftssicherheit und Qualitätskontrolle bleibt weltweit einzigartig im Markt der privaten Sportpferdeauktionen. Erstmals in der Geschichte der P.S.I. wurde die renommierte Kollektion um ein Hunter-Pony und ein Dressurpony erweitert – ein Meilenstein, der das starke Engagement der Gründer für die nächste Generation des Reitsports unterstreicht. Die 46. P.S.I. Auktion ist mehr als nur eine Verkaufsveranstaltung – sie ist ein Bekenntnis zu Fortschritt und gelebter Tradition. Mit unvergleichlicher Zuchtbasis, professioneller Ausbildung und nachweislicher internationaler Erfolgsbilanz bietet die P.S.I. Käufern erneut Pferde, die Herkunft, Qualität und Zukunftsperspektive vereinen. Ulli Kasselmann & Paul Schockemöhle: „Bei der P.S.I.-Auktion ging es nie nur um den Verkauf von Pferden, sondern um den Beginn langfristiger Partnerschaften. Jedes hier vorgestellte Pferd trägt unseren Namen und unsere Verantwortung. Reiter und Besitzer kommen immer wieder zu P.S.I., weil sie wissen, was sie erwartet: Ehrlichkeit bei der Auswahl, Klarheit bei der Vorbereitung und Pferde, die bereit sind, in den Sport einzusteigen. Wenn der richtige Reiter auf das richtige Pferd trifft, stellt sich der Erfolg ein – und darauf arbeiten wir jedes Jahr hin.“ Die gesamte Kollektion jetzt ansehen: www.psi-auktion.de Auktion: Samstag, 13. Dezember 2025 – Ankum, Deutschland Gala-Abend: Freitag, 12. Dezember 2025 Anfragen von Medien und Käufern sind herzlich willkommen.