Dresden. Turnierveranstalter Volker Wulff wurde mit dem Sächsischen Verdienstorden in Dresden ausgezeichnet. Landes-Präsident Michael Kretschmer nahm die Ehrung vor. Volker Wulff (61), Geschäftsführender Gesellschafter der EN GARDE Marketing GmbH, wurde am 11. September 2018 in einem feierlichen Festakt in der Fürstengalerie des Residenzschlosses Dresden durch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit dem Sächsischen Verdienstorden ausgezeichnet.



In seiner Laudatio würdigte Kretschmer insbesondere die Verdienste um Sachsen und seine Bevölkerung, die durch das internationale Reitturnier in Leipzig generiert wurden: „Sehr geehrter Herr Wulff, Sie haben mit der Etablierung der erfolgreichen und bei Pferdeliebhabern sehr beliebten Veranstaltung PARTNER PFERD in herausragender Weise das Ansehen der Region Leipzig und des Freistaates Sachsen befördert. Davon profitieren die Messestadt Leipzig und der Tourismus im Land“, hieß es in der Lobrede.



„Zum einen freut mich natürlich diese Auszeichnung, aber ganz besonders die Art der Anerkennung, die mit ihr einhergeht. Der Sächsische Verdienstorden ist ja kein sportspezifischer Preis, sondern eine Ehrung für den Bereich Politik, Kultur, Wirtschaft und Soziales. Das ist also eine Würdigung der gesellschaftlichen Bedeutung unserer Arbeit in Leipzig und der PARTNER PFERD, die ich mit meinem Team seit über 20 Jahren veranstalte“, zeigte sich Volker Wulff dankbar. „Dieser Preis bestätigt mich in meiner Überzeugung, dass der Reitsport definitiv Akzeptanz in der Gesellschaft braucht, aber auch verdient hat, denn er kann der Gesellschaft auch sehr viel zurückgeben.“





Über den Sächsischen Verdienstorden:

Als Zeichen dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Sachsen und seine Bevölkerung wurde der Verdienstorden des Freistaates Sachsen gestiftet und erstmals am 27. Oktober 1997 verliehen. Ihn können in- und ausländische Persönlichkeiten für Leistungen erhalten, die insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Bereich sowie auf dem Gebiet der Umwelt dem Wohl der Allgemeinheit dienen.