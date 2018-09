Im Alter von 92 Jahren ist in Mualto am Lago Maggiore der legendäre Sport-Journalist und TV-Moderator Karl Erb gestorben. Erb war in seiner Heimat der Harry Valerien der Schweiz. Er berichtete von Alpinen Skirennen, Radrennen, der Leichtathletik, der Formel 1 und vor allem vom Turniersport. Wegen seiner Vielsprachigkeit wurde er auch mehrere Jahre in Aachen als Ansager beim Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland engagiert. Man verpflichtete ihn wegen seines Wissens und Souveränität bei großen Veranstaltungen in seinen speziellen Sportarten in der Schweiz gerne zudem als Pressechef, außerdem verfasste er mehrere Bücher wie zum Beispiel „Goldene Jahre des Sports“. Wenn man sich traf, war stets seine Begrüßungsformel: „Das Pferd muss bleiben…“