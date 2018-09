Casamento/ Portugal. Der brasilianische Springreiter Alvaro Affonso de Miranda Neto heiratet am kommenden Freitag zum zweiten Mal, nachdem er offizielle von der griechischen Milliardärin und Springreiterin Athina Onassis geschieden ist. Neun Monate nach der Scheidung von der griechischen Milliardärin und Springreiter-Kollegin Athina Onassis heiratet Alvaro Affonso de Miranda Neto, genannt Doda, am kommenden Freitag in Casamento an der portugiesischen Algarve die ebenfalls aus Brasilien stammende TV-Moderatorin Denize Severo (31). Die Ehe zwischen Athina Onassis (33) hielt von 2005 bis 2016, im Oktober 2017 wurden das Springreiter-Paar offiziell geschieden. „Doda“ (45) war u.a. jeweils mit der Equipe 1996 und 2000 Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen. Zur Hochzeitsfeier in den Süden Portugals eingeladen sind rund 300 Gäste, darunter u.a. aus Deutschland der frühere Nationen-Preis-Reiter und spätere Parcoursbauer Hauke Schmidt (Glems) mit Ehefrau Marile.