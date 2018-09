Vincent Vermeulen auf Ceylon - vor dem Tor zum Westen... Juyongguan/ China. Zum Auftakt der diesjährigen Longines China-Tour der Springreiter traf man sich an einem Ort, wo noch nie ein Turnier stattfand. Es began vor fünf Jahren, nun hatte die diesjährige Longines China Tour der Springreiter ein Debüt an einem Ort, der nicht hätte besser gewählt werden können: Unmittelbar am historischen Tor in Juyongguan, dem Ausgangspunkt der Seidenstraße gen Westen. Sieger des Dreisterne-Grand Prix (Dotierung 100.000 Euro) wurde der in China arbeitende Niederländer Vincent Vermeulen auf dem holländischen Wallach Ceylon (Prämie rd.33.800 €). Dahinter folgten nach Stechen der Hongkong-Chinese Kenneth Chang auf Chaccopia und Jirigala Erdeng (Volksrepublik China) auf Brikibo. Die gesamte dreitägige Veranstaltung war mit 175.000 Euro ausgeschrieben. Juan Carlos Capelli, Vizepräsident und Leiter International Marketing von Longines, sagte hinterher: “Einen schöneren Ort für eine solche Veranstaltung hätten wir uns nicht wünschen können.” Am Start des CSI waren auch u.a. Irlands Exweltmeister Dermott Lennon, der Franzose Olivier Guillon, der Brite Nifgel Coupe und der deutsche Doppel- Olympiasieger von Atlanta, Uli Kirchhoff, der im Januar 2019 in die frühere Anlage von Dietmar Gugler in Pfungstadt einzieht. Berater der Riders Tour in China ist Hauke Schmidt (Glems), der ehemalige sportliche Leiter der Springkonkurrenzen in Stuttgart, Miterfinder des größten Hallen-Reitturniers im süddeutschen Raum.