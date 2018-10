Essen. Für die 25. Pferdemesse „EQUITANA“ im kommenden Jahr in Essen (9. bis 17. März) sind bereits Tickets erhältlich. Die kommende EQUITANA vom 9. bis 17. März in Essen bringt wieder alles zusammen, was die internationale Pferdewelt aktuell zu bieten hat. Die EQUITANA-Jubiläumsausgabe hat dazu neben dem weltweitgrößten Ausstellungsbereich wieder zahlreiche Top-Events im Angebot – darunter die Pferdegala HOP TOP Show und exklusive Ausbildungsabende mit den Stars des Reitsports. Eintrittskarten für die EQUITANA sind ab sofort im Ticket-Onlineshop erhältlich. Die Auswahl reicht vom ermäßigten Kinder-Ticket (ab 10 Euro) über das Online-Tagesticket (ab 20 Euro an Wochentagen) bis zum Comfort-Ticket mit vielen Extras wie Parkplatz nahe dem Messeeingang, ein Premium-Sitzplatz im Tagesprogramm und ein Willkommens-Paket (ab 46 Euro). Wer an den besucherstarken Tagen ebenfalls auf Nummer sicher gehen will, sollte sich für nur 6,90 Euro zusätzlich zur Tageskarte einen Sitzplatz am großen Ring reservieren lassen um Weltklassereiter, Spitzen-Ausbilder und hochkarätige Cups in aller Ruhe erleben. Weitere Informationen zu sämtlichen Tickets, regelmäßigen Gewinnspielen und aktuellen Infos im Newsletter-Abo unter www.equitana.com