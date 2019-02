Lilienthal. Erfolgstrainer Herbert Meyer wurde 80 – und alle seine Freunde und guten Bekannten ehrten ihn persönlich, zwanglos, aber umso herzlicher… Am Telefon Tage zuvor meinte er, groß einladen wolle er nicht, „aber jeder meiner Weggefährten weiß ja, dass ich am 14. Februar Geburtstag habe“. Auf spezielle Einladungen verzichtete er, doch sie waren alle da, auf die er wert legte, und es wurde ein gelungener Abend an Herbert Meyers 80. Geburtstag in seinem Haus in Lilienthal gleich neben Bremen. Und der deutsche Erfolgstrainer der Springreiter stand bis zum Ende gegen 22.30 Uhr wie eine deutsche Eiche, empfangen hatte er zusammen mit Gattin Gretel bereits die ersten Gäste kurz nach zehn Uhr. Und Tochter Nadja mit ihrem Mann Hant servierten Essen und Getränke wie in einem Wies`n-Zelt in München beim Oktoberfest, unermüdlich bis spät Abends, mit toller Kondition…. Es war eine Geburtstagsfeier der ganz besonderen Art, ohne Tischordnung, überhaupt ohne jede Ordnung. Man kam und war wie zuhause. Und jeder konnte sich mit jedem unterhalten. Man war unter Freunden, und spürte es auch. Niemand musste aufpassen, etwas Falsches zu sagen, solche Gäste hätten keine Chance gehabt, über die Runden zu kommen. Natürlich wurde auch diskutiert, auch darüber, dass Deutschlands beste Springreiter Christian Ahlmann und Daniel Deußer zwar mächtig gewinnen, aber aus dem Kader ausgeschlossen wurden, schon seit über einem Jahr, weil sie als erwachsene Sportler mit klarem Denkvermögen sich nicht mit einer Unterschrift gnadenlos der sportlichen Gerichtsbarkeit unterwerfen wollen. Einer in der Runde sagte es deutlich: „Eine Schande für den Verband, wir Deutsche machen uns ja lächerlich…“ Und ein anderen meinte, so etwas wäre typisch deutsch, im Ausland würde man ja schon lange über uns lachen. Herbert Meyer sagte dazu nichts, er hätte viel zu sagen gehabt dazu, wohl wahr. Sein Abend gehörte ihm ganz allein, er genoss es zurecht, denn die Schar, die ihn ehrte, war mehr als groß, über 120 Personen. Sein ehemaliger Schüler Hans-Jörn Ottens („Otti“) war fast nur mit Gewalt der heimeligen und unterhaltsamen Atmosphäre in Richtung Heim zu bugsieren. Gekommen waren u.a. FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau, der frühere FN-Generalsekretär Dr. Hanfried Haring, der ehemalige DOKR-Geschäftsführer Reinhardt Wendt, Dressur-Königin Isabell Werth, die große Sponsorin Madeleine Winter-Schulze, Ludger Beerbaum als erfolgreichster Nationen-Preis-Reiter Deutschlands, Belgiens Erfolgscoach Peter Weinberg, vom Hannoveraner Verband Uwe Wandrey sowie ehemalige und weiter aktive Reiter oder Trainer und Parcoursbauer wie Dr. Michael Rüping, Romi Kirchoff-Röhr, Christoph Bödicker, Kalli Streng, Otto Becker, Willibert Mehlkopf, Peter Schmitz, Achaz von Buchwaldt, Lars Nieberg, Siegfried Dehning, Jutta Köhler, Renate Freitag, Kurt Gravemeier, Tjark Nagel, Wolfgang Brinkmann, Hilmar Meyer, Ulf Plate, Franke Sloothaak, Karsten Huck, Sören von Rönne und Sönke Sönksen sowie Karl-Heinz Giebmanns. Verwunderung löste dennoch am Ende des Abends aus, denn aus dem Rathaus der 20.000 Einwohner-Gemeinde Lilienthal hatte es niemand für angebracht gehalten, dem Ehrenbürger Herbert Meyer zum Geburtstag zu gratulieren...,