Bünde. Am vergangenen Wochenende wurde öffentlich, dass die Firma CARO aus Bünde, Herstellerin für Reitsport-Hindernisse, Insolvenz angemeldet hat. Der internationale Parcoursdesigner Frank Rothenberger (61) hatte die Firma am 1. April 1980 zusammen mit Giancarlo Cardinali gegründet. Nun stellt Rothenberger, u.a.Parcourschef beim deutschen CHIO in Aachen und viele Jahre zusammen mit Arno Gego, Olaf Petersen und Werner Deeg einziger Hindernisgestalter von Deutschland auf höchstem Level, aber klar: „Am 30. April 2015 haben wir die Firma CARO an einen Investor verkauft. Es tut mir leid, dass meine Nachfolger jetzt Insolvenz anmelden mussten.“