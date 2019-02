Essen. Traditionell werden auf der EQUITANA (9. bis 17.März) auch bei der kommenden Pferdemesse in Essen wieder Awards für Neuheiten Rund um das Pferd vergeben. 60 Innovationen schafften es in die Finalrunde. Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung bestimmen zunehmend die Reitsport-Branche. Das zeigen die Nominierten des EQUITANA Innovationspreises 2019. Insgesamt 60 spannende Produkte und Dienstleistungen haben es in die letzte Runde um den begehrten Award geschafft, der von der Weltmesse des Pferdesports in Kooperation mit der Fachzeitschrift Pferdebetrieb vergeben wird. Unter den Neuheiten sind zahlreiche neue Futter- und Pflegeprodukte, moderne Stall- und Fütterungstechnik, Fahrzeuge und Anhänger sowie zahlreiche Apps, die den Reiter beim Training unterstützten. Verliehen wird die wichtigste europäische Auszeichnung der Reiter- und Pferdebranche am 13. März 2019 im Rahmen der EQUITANA, die vom 9. bis 17. März in Essen stattfindet. Der Preis zeichnet neue, kreative und nützliche Produktentwicklungen aus, die den Alltag für Pferdehalter, Reiter und Züchter erleichtern. Die Nominierung und Festlegung der Sieger erfolgt dabei durch eine Fachjury. 60 Neuheiten in 10 Kategorien Der EQUITANA Innovationspreis wird in diesem Jahr in zehn Kategorien vergeben. Mit jeweils neun Nominierungen ist das Interesse an den Kategorien „Futtermittel“ und „Gesundheit“ sehr hoch. Ebenfalls stark vertreten sind die Kategorien „Fahrzeuge und Anhänger“ mit acht Nominierungen sowie „Weide-Stalltechnik und -bedarf“ mit sieben Anmeldungen. Voraussetzung für eine Nominierung war, dass die Produkte nicht älter als 12 Monate sein durften. Eine Ausnahme stellt hier die zur letzten EQUITANA eingeführte Kategorie „Nachhaltigkeit/CSR“ dar, in welcher nur Konzepte ausgezeichnet werden, die in der Praxis schon realisiert worden sind. Ziel des Preises ist es, Neuentwicklungen und Produkte auszuzeichnen, die speziell die Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Energiesituation oder das Serviceangebot eines Pferdebetriebs verbessern.

Das sind die Nominierten des EQUITANA Innovationspreises 2019.