Voltigierpferd Rainbow - wenigstens nach dem Tod groß genannt (Foto: Kalle Frieler) Borken. Ein großes, in der Öffentlichkeit kaum genanntes Pferd, trat mit 31 Jahren ab: Rainbow. Mit dem Wallach war die Neußerin Nadia Zülow (41) dreimal Welt- und dreimal Europameisterin sowie sechsmal deutsche Meisterin im Voltigieren geworden. Nadia Zülow, seit 2009 Ehefrau des Springreiters Marcus Ehning (Borken), hatte das Pferd in den letzten Jahren in der Therapie und vor allem für spastisch gelähmte Kinder zur Verfügung gestellt. Das Gnadenbrot hatte Rainbow vor dem Gang über die Regenbogenbrücke bei Nadia und Marcus Ehning in Borken erhalten.