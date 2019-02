Essen. Im Hinblick auf die kommende EQUITANA sind Medienvertreter geladen zu einer Presse-Konferenz am: Freitag, 8. März 2019, 11.00 Uhr: Fototermin - 11:30 Uhr: Pressekonferenz, Messe Essen, Halle 4, Norbertstraße, 45131 Essen. Sehr geehrte Damen und Herren, 1.000 Pferde und 200.000 Reitsportbegeisterte rund um den Globus machen sich in wenigen Tagen auf den Weg zur EQUITANA nach Essen. Zur 25. Jubiläums-Ausgabe bringt die Weltmesse des Pferdesports vom 9. bis 17. März auf dem Messegelände alles zusammen, was der internationale Reitsport aktuell zu bieten hat und das Herz von Pferdefans höher schlagen lässt. 24 Stunden vor dem Start der EQUITANA möchten wir Sie im Rahmen unserer Pressekonferenz über die Highlights der Weltmesse des Pferdesports und die aktuellen Entwicklungen im Pferdesport informieren. Zuvor zeigen wir Ihnen erste, exklusive Bilder aus der HOP TOP Show "LaOra". Ihre Ansprechpartner in der Pressekonferenz: Hans-Joachim Erbel, CEO des EQUITANA-Veranstalters Reed Exhibitions Deutschland Christina Uetz, Event Director der EQUITANA Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen Soenke Lauterbach, Vorsitzender der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Anmeldung an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .