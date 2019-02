Bad Homburg. Bei einem verheerenden Brand auf dem Gestüt Erlenhof in Bad Homburg/ Taunus kamen vier Pferde ums Leben, der Schaden beläuft sich auf möglicherweise mehr als zwei Millionen.

Bei einem verheerenden Brand am Donnerstagmorgen (28. Februar) im Gestüt Erlenhof der Familie Rothenberger in Bad Homburg wurde u.a. die Reithalle komplett vernichtet, im Stalltrakt kamen vier Pferde ums Leben, drei mussten in die Klinik, andere Pferde rannten in Panik in einen nahe gelegenen Wald. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich rund 35 Pferde in den zur Halle angrenzenden Boxen. Bei den Rettungsarbeiten zog sich die hoch talentierte und bereits sehr erfolgreiche Dressurreiterin Sanneke Rothenberger (26) eine Rauchvergiftung zu. Ihr Bruder Sönke (24) und Schwester Semmieke (19) befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls beim Dressur-Turnier im belgischen Lier, kehrten aber sofort zurück. Kleiner Trost für Mannschafts-Olympiasieger und Teamweltmeister sowie deutschen Meister Sönke Rothenberger: Sein Erfolgswallach Cosmo (12) blieb unverletzt. Das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zum Brandherd blieb von den Flammen verschont.

Das 1901 gegründete Gestüt Erlenhof im Taunus, 65 ha an Weiden, 5 ha Wald, erwarb das Unternehmerehepaar Brigitte und Günter Rothenberger 1993, die beiden von vier Kindern, Stefanie und Sven, unterhalten auf dem Erlenhof je einen separaten Reitstall, dazu gehört auch eine Zucht. Dr. Sven Rothenberger war für Deutschland und später die Niederlande, Heimat seiner Ehefrau Gonnelien, im Dressurviereck höchst erfolgreich. 1990 war er erster deutscher Weltcupgewinner, im gleichen Jahr auch Mannschafts-Weltmeister. Ab 1994 ritt er für die Niederlande, 1996 kam er mit Gonnelien und der niederländischen Equipe zu Silber bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta, dazu ritt er in der Einzelwertung auf Weyden noch zu Bronze.