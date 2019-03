Marbach. Der einzige große süddeutsche Turnierveranstalter Marbach und die Hochschule in Nürtingen-Geislingen werden in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten. Im Vorfeld der großen Veranstaltung im Mai erfolgt eine Lehrveranstaltung. Der Kontakt zwischen der renommiertesten Vielseitigkeit Süddeutschlands und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, die einen Studiengang „Pferdewirtschaft“ anbietet, war schon bisher gut. Nun wird die Zusammenarbeit noch enger. „Der gute Kontakt ist auch dem verstorbenen Gelände-Parcourschef Gerd Haiber zu verdanken. Er war einer der Dozenten zum Thema „Technik im Turnierwesen“ und hat die Studenten für die Vielseitigkeit begeistert. Zur Praxis gehörte auch das Abgehen der Strecke in Marbach“, erklärt Prof. Dr. Barbara Benz. Die studierte Agrarbiologin ist Professorin im Studiengang Agrarwirtschaft und selbst Reiterin. Für dieses Jahr hat sie in Abstimmung mit der Turnierleitung eine Lehrveranstaltung auf das Sportevent in Marbach (8. bis 12. Mai) ausgerichtet. „Die Studenten werden eine Dokumentation der Abläufe unter Verwendung von Projektmanagement-Tools erstellen,“ erläutert sie das aktuelle Konzept, in das auch weitere Dozenten eingebunden sind. „Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. Der Veranstalter kann aus den Ergebnissen der Studenten möglicherweise Optimierungsansätze ableiten, und wir haben eine dynamische, praxisorientierte Lehrveranstaltung.“ Auch Wolfgang Leiss verspricht sich positive Effekte von der engeren Zusammenarbeit, die in der Praxis mit einer Vorlesung in Marbach beginnt: „Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit, die Gerd Haiber initiiert hat, fortgeführt wird. Und wir erwarten uns von den jungen Leuten auch den einen oder anderen Impuls. Das kann uns nur weiterbringen,“ so der Turnierleiter. Und vielleicht gehört der eine oder andere der Studenten von heute zu den Turnierexperten von morgen…