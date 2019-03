… von Wolfgang Brinkmann „Wir vom Mittelstand halten nicht nur die Wirtschaft in Schwung, zahlen auch unsere Steuern – während die Großkonzerne nichts oder nur wenig an den Staat abgeben, aber die Politik unternimmt dagegen nichts oder verhält sich ganz ruhig“ (Wolfgang Brinkmann, 68, Team-Olympiasieger im Springreiten 1988 in Seoul, zusammen mit seinem Bruder Klaus Vorsitzende des 1947 vom Vater gegründeten Unternehmens Bugatti Holding Brinkmann 99, während des Reitturniers an diesem Wochenende in der Dortmunder Westfalenhalle).