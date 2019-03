Essen. Auf der EQUITANA in Essen wurden zehn Preise für Innovationen vergeben, 60 Produkte waren nominiert. Zehn Innovationen, die den Alltag für Pferdehalter, Reiter und Züchter effektiv erleichtern, sind am 13. März 2019 mit dem EQUITANA Innovationspreis ausgezeichnet worden. Als einer der wichtigsten Preise der Reiter- und Pferdebranche wird der Award alle zwei Jahre in Kooperation mit der Fachzeitschrift PFERDEBETRIEB vergeben. Insgesamt waren 60 Produkte nominiert. Begutachtet wurden die Einreichungen von einer achtköpfigen Jury. Diese setzte sich zusammen aus Betriebsberater Christian Fendt, Georg W. Fink, Sachverständiger für Reitanlagen und Stallbau in der Pferdehaltung, Dr. Christa Finkler-Schade, Expertin für Pferdefütterung, Uwe Karow, Betriebsberater bei Betriebsberatung Reitstall, Guido Krisam vom Bundesverband der Maschinenringe e.V., Jan Tönjes, Chefredakteur der St.GEORG, Prof. Dr. Dirk Winter, Professor für Pferdewirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Markus Wörmann Chefredakteur der Reiter Revue. Die Gewinner: