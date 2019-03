….von Harvey Smith, weitererzählt von Dr. Peter Cronau: „Der britische Springreiter Harvey Smith hatte auf dem einstmals großen CSI in der Berliner Deutschlandhalle vor vielen Jahren mehrere Prüfungen gewonnen, worauf er mit einigen anderen Springreitern beim Bürgermeister eingeladen wurde. Er kam, wie gewohnt, in Socken und Schlappen. Der Berliner Oberbürgermeister sagte zu ihm: Nun Mister Smith, jetzt haben Sie mehrere Prüfungen auf dem CSI gewonnen. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, darauf antwortete Harvey: `Tea please`." (Harvey Smith, inzwischen 80, wurde von den Kollegen geachtet, von den Zuschauern geliebt, von Veranstaltern gefürchtet und vom englischen Adel verachtet, er zählt nach wie vor zu den schillerndsten Figuren des Springsports)