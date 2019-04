Aachen. 100 Tage vor dem 104. Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland erhielt der Veranstalter eine prominente Zusage: Im Showprogramm von „Pferd und Sinfonie“ wird auch Helen Langehanenberg auftreten. Genau 100 Tage vor Beginn des CHIO Aachen 2019 gibt es eine prominente Zusage: Dressur-Star Helen Langehanenberg (36) wird in der Soers starten. Und das nicht nur in den sportlichen Prüfungen, sondern auch beim außergewöhnlichsten Konzert des Jahres „Pferd & Sinfonie“. Bei „Pferd & Sinfonie“ trifft ein spektakuläres Show-Programm auf die Live-Musik des Sinfonieorchesters Aachen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christopher Ward. Schon 2013 trat Helen Langehanenberg bei „Pferd & Sinfonie“ auf und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre im Dressur-Stadion. „Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein“, so die Team-Olympiazweite von London 2012 und Mannschafts-Weltmeisterin von 2014 in der Normandie, zweimal war sie in Aachen Siegerin des Dressur-Championats. „Pferd & Sinfonie“ gibt es beim CHIO Aachen 2019 an zwei Abenden, Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Für Freitag, 12. Juli, sind noch Tickets erhältlich, entweder online unter chioaachen.de/tickets oder aber an der Hotline: 0241-917-1111.