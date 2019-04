Hagen a.T.W. Die zweite „Horses & Dreams Online Auction“ im Rahmen des internationalen Reitsportevents Horses & Dreams meets France 2019, ist schon im Gange! Sie endet am 5.Mai 2019.



Start zur Auktion war am vergangen Montag, den 15.04.19, das Ende der Auktion ist am Sonntag, den 05.05.19 um 14 Uhr. Angeboten werden dieses Jahr 20 Reitpferde, bestehend aus 10 hervorragenden Dressurpferden von Hof Kasselmann und 10 talentierten Springpferden vom Stall Schockemöhle.



Die Kollektion der Horses & Dreams Online Auction finden Sie mit detaillierten Beschreibungen, Bildern und Videos online unter: auktion.horsesanddreams-auction.com



Überzeugen Sie sich selbst und vertrauen Sie über 40 Jahren Erfahrung, der Kompetenz der Performance Sales International und den Teams des Hof Kasselmann und Stall Schockemöhle! Nutzen Sie unseren bekannten After Sales Service, selbstverständlich können wir auch Ihr ersteigertes Pferd in Ausbildung und Obhut nehmen.



Zögern Sie nicht unsere Verkaufsberater zu kontaktieren, um bei der „Horses & Dreams Online Auction“ Ihr zukünftiges Spitzenpferd zu finden. Ihr Erfolg ist unsere Motivation!



Dear friends and clients of P.S.I. and Horses & Dreams,



the second Horses & Dreams Online Auction at the international equestrian event Horses & Dreams meets France 2019 is under way!



The auction started on Monday, 15 May and will conclude on Sunday, 5 May at 2pm. This year 20 horses will be on offer, comprising of ten exceptional dressage horses from Hof Kasselmann and ten talented jumping horses from Paul Schockemöhle's stables.



You can view the entire collection for this year’s Horses & Dreams Online Auction online, include detailed descriptions of the horses, photos and videos - visit auction.horsesanddreams-auction.com



See for yourself, and trust over 40 years of experience and professionalism of Performance Sales International and the Kasselmann and Schockemöhle Teams! Benefit from our well-known After Sales Service and leave your new acquisition in our care and training.



Don’t hesitate to contact our sales team and find your new top sport horse at the 2019 Horses & Dreams Online Auction. Your success is our motivation!



Unsere Verkaufsberater erreichen Sie im Büro oder mobil unter:

You can reach our sales managers in the office under:

49 (0) 5401 89 200

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.



Dressurpferde / Dressage Horses

Ullrich Kasselmann

+49 (0) 5401 89200



Francois Kasselmann

+49 (0) 171 4969865



Emile Faurie

+49 (0) 171 4808768

+44 (0) 783 1246656



Insa Hansen

+49 (0) 172-45 56 216



Hartmut Lammers

+49 (0) 175 6505580



Ulrich Henschke

+49 (0) 171 7040 477



Springpferde / Show Jumping Horses

Paul Schockemöhle

+49 (0) 5492 9600



Vivien Schockemöhle

+49 (0) 176 7003 2705



Florian Meyer zu Hartum

+49 (0) 171 4773396



Christian Volke

+49 (0) 170 8971609



Alfons Hermes+49

(0) 171 6060404



Joseph Klaphake

+49 (0) 171 7289512