Geldübergabe in Mannheim auf dem Foto (von links) Turniermacher und Springausschuss-Vorsitzender Peter Hofmann, Simone Blum und Holger Hetzel (Foto: Kalle Frieler)

Mannheim. Unter den Augen von Rechtsanwalt und Mannheims Turnierchef Peter Hofmann löste Deutschlands erste Springreiter- Weltmeisterin Simone Blum (30) während des Maimarktturniers in der badischen Metropole ihre Wettschuld ein und löhnte an Holger Hetzel (59) die abgemachten 100 Euro. Während des internationalen Turniers im niederländischen Arnheim im Juli 2018 hatte Rheinlands Landestrainer und 32-malige Nationen-Preisstarter zu der aus Bayern stammenden Simone Blum gesagt: „Wenn Dein Pferd gesund bleibt und Du in Tryon reitest, kommst Du mit einer Medaille zurück. Ich wette 100 Euro.“ Simone Blum, drei Nationen-Preise bisher, kehrte mit Mannschafts-Bronze und Einzel-Gold im Sattel der Stute Alice aus den Staaten im letzten September zurück, nun war in Mannheim Geldübergabe…