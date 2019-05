Hünxe. Im Alter von 70 Jahren starb plötzlich und völlig unerwartet der international bekannte Dressur-Richter und Pferdezüchter Peter Engel (Hünxe). Er war Eigentümer des Reitzentrums „Gutshof Glückauf“, wo auch 2002 die zweimalige Dressur-Einzel-Olympiasiegerin Nicole Uphoff-Selke ihre Pferde trainierte. Peter Engel war vor allem im Rheinland als Richter bekannt, international hatte er einen guten Ruf als Züchter. Wie aus seinem Umfeld zu hören war, sei er beim Füttern seiner Stuten in der Stallgasse seines Gestüts tot umgefallen. Seit zehn Jahren hatte er Dressur-Konkurrenzen bis Grand Prix gerichtet, er war in der ganzen Welt unterwegs. Seine Frau Eva und die beiden Töchter Alexa und Nathalie, alle im Reitsport überaus erfolgreich, wollen seine Arbeit in seinem Sinne fortsetzen. Als Züchter hatte Peter Engel in seiner 30-jährigen Tätigkeit mehrere gekörte Hengste und Staatsprämienstuten gezogen, auch Ponys.