(Foto: Kalle Frieler) Bisher gab Vater Otto Becker - als Springreiter Mannschafts-Olympiasieger, Weltcupgewinner, Sieger der Großen Preise in Spruce Meadows ud Aachen und seit zehn Jahren deutscher Bundestrainer - die Richtung an. In den nächsten zwei Monaten nach dem Abitur trainiert Mia-Charlotte Becker (knapp 18) beim dreimaligen Weltcupsieger Marcus Ehning in Borken. Danach wird man sehen…