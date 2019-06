Warendorf/Freckenhorst. Die besten Trainerabsolventen des Jahres 2018 wurden im Rahmen der 12. FN-Bildungskonferenz in Warendorf/Freckenhorst mit der Gebrüder Lütke Westhues-Auszeichnung geehrt. Folgende Amateurausbilder erhielten die Auszeichnung: Landesverband Baden-Württemberg:

Stefanie Sieglinde Ehrlicher (Auenwald/Trainer C Reiten/Leistungssport), Alexandra Fritz (Schönaich/Trainer C Voltigieren/Basissport), Christina Gil (Dornstadt/Trainer C Reiten/Basissport), Alexa Herzog (Aichtal-Grötzingen/Trainer A Reiten/Leistungssport), Markus Keicher (Leutenbach/Trainer A Fahren/Basissport), Sabine Keller (Bruchsal/Trainer C Reiten/Basissport), Katja Kleber (Freiburg/Trainer C Voltigieren/Basissport), Ann-Christin Leeser (Lonsee/Trainer C Fahren/Leistungssport), Ann-Sophie Nowak (Ilshofen/Trainer C Reiten/Basissport), Cordula Seibold (Tübingen/Trainer B Reiten/Leistungssport), Hubert Schindler (Achern/Trainer C Reiten/Leistungssport), Alexandra Voigt (Offenburg/Trainer C Reiten/Leistungssport), Franziska Waldner (Leimen-Gauangelloch/Trainer B Reiten/Basissport) Landesverband Bayern:



Susanne Bastian (Heßdorf/Trainer A Reiten/Basissport), Elisabeth Bergmann (Bernried/Trainer C Reiten/Basissport), Daniel Burger (Egglham/Trainer A Reiten/Leistungssport), Madelaine Craenenbrouck (Ochsenfurt/Trainer B Reiten/Leistungssport), Tamara Gaffron (Nürnberg/Trainer C Reiten/Leistungssport), Anika Geiger (Rechtmehring/Trainer C Fahren/Leistungssport), Elke Gundersdorf (Karlstadt/Trainer C Reiten/Basissport), Christina Haffner (Feucht/Trainer C Reiten/Basissport), Florentine Hauser-Oehler (Jettingen/Trainer B Reiten/Leistungssport), Selina Höger (Leutershausen/Trainer A Reiten/Leistungssport), Stefanie Huber (Sauerlach/Trainer B Reiten/Leistungssport), Elisabeth Kies (Fürth/Trainer C Reiten/Leistungssport), Eva Kittmann (Allershausen/Trainer B Reiten/Basissport), Jasmin Konkel (Kempten/Trainer B Reiten/Basissport), Katharina Krauß (Feuchtwangen/Trainer B Reiten/Leistungssport), Dr. med. vet. Astrid Krischak (Neusäß/Trainer C Reiten/Leistungssport), Johanna Leberle (Donauwörth/Trainer B Reiten/Basissport), Susanne Makulik (Truchtlaching/Trainer C Reiten/Leistungssport), Natascha Neuner (Nürnberg/Trainer C Reiten/Leistungssport), Alexandra Oncken (Nürnberg/Trainer B Reiten/Basissport), Lucie Pietig (Ismaning/Trainer C Reiten/Basissport), Mirjam Preuss (Verbania/Trainer C Reiten/Basissport), Stephanie Sendker (Heroldsberg/Trainer B Reiten/Leistungssport), Alexandra Schmidt (Lauf/Trainer C Reiten/Leistungssport), Caprice Schöner (Nürnberg/Trainer A Reiten/Leistungssport), Neele Schröder (Erlangen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Michael Schwarzmüller(Straßkirchen/Trainer C Reiten/Basissport), Patrick Strüver (Neuendettelsau/Trainer C Reiten/Leistungssport) Landesverband Berlin-Brandenburg:

Jasmin Boldt (Berlin/Trainer A Reiten/Leistungssport), Melanie Breitkopf (Stahnsdorf/Trainer B Reiten/Leistungssport), Nathalie Hogwitz (Brieselang/Trainer C Reiten/Basissport), Marlen Kern (Liebenwalde/Trainer C Reiten/Basissport), Dr. Erwin Müller (Ludwigsfelde OT Gröben/Trainer C Reiten/Leistungssport), Dr. Nanna Notthoff (Berlin/Trainer B Reiten/Leistungssport), Jens Radtke (Hohen Neuendorf/Trainer C Fahren/Leistungssport), Stella Maria Stöhr (Kleinmachnow/Trainer A Reiten/Leistungssport), Anika Warnken (Brieselang/Trainer C Reiten/Basissport), Susann Zierold (Brück/Trainer A Fahren/Leistungssport) Landesverband Bremen:

Fynn Aragon Renzel (Bremen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Landesverband Hamburg:

Lisa Otto (Norderstedt/Trainer C Reiten/Basissport), Elena Wiegmann (Hamburg/Trainer B Reiten/Leistungssport) Landesverband Hannover:

Anja Berger (Hannover/Trainer B Voltigieren/Leistungssport), Isabelle Claudia Büchse (Scharnebeck/Trainer B Reiten/Leistungssport), Martina Dräger (Braunschweig/Trainer C Reiten/Basissport), Meike Eickelberg (Neustadt/Trainer B Reiten/Basissport), Nina Frenkel (Lüneburg/Trainer B Reiten/Leistungssport), Anke Gritke (Lüchow/Trainer B Reiten/Leistungssport), Lena-Mareike Hedderich (Loxstedt/Trainer C Reiten/Leistungssport), Andreas Hinkelbein (Geestland/Trainer C Reiten/Leistungssport), Hubertus Maximilian Klein (Lüneburg/Trainer B Reiten/Leistungssport), Verena Klipp (Güstritz/Trainer B Reiten/Basissport), Jessica Kredtke (Sassenburg OT Triangel/Trainer C Reiten/Basissport), Christina Martens (Ringstedt/Trainer C Reiten/Leistungssport), Natascha Moch (Sibbesse/Trainer C Reiten/Basissport), Karina Rumfeld (Fließau/Trainer B Reiten/Leistungssport), Celeste Scheitzow-Diekelmann (Winsen/Luhe/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Marlies Struck (Groß Gusborn/Trainer B Reiten/Leistungssport), Julia Timmann (Winsen/Luhe/Trainer B Reiten/Leistungssport), Maren True (Weyhe/Trainer B Reiten/Leistungssport), Maike Uekermann (Celle/Trainer C Reiten/Leistungssport), Stephanie Witte (Lüchow/Trainer B Reiten/Leistungssport), Nadja Ziehlke (Ebstorf/Trainer B Reiten/Leistungssport) Landesverband Hessen:

Kim Busche (Brechen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Leonie-Marie Daum (Herborn/Trainer C Reiten/Leistungssport), Kim Essel (Oberursel/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Sina Fend (Echzell/Trainer C Reiten/Leistungssport), Nicole Franke (Sulzbach/Trainer C Reiten/Basissport), Jennifer Grieb (Gießen/Trainer C Reiten/Basissport), Claudia Lauterbach (Dillenburg/Trainer A Fahren/Leistungssport), Ann-Kathrin Maraun (Frankfurt/Trainer C Reiten/Basissport), Lina Mohr (Seeheim-Jugenheim/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Dr. Charlotte Moog (Taunusstein/Trainer B Voltigieren/Leistungssport), Lea Nattmann (Eiterfeld/Trainer C Reiten/Leistungssport), Lars Peters (Asparn/Trainer A Fahren/Leistungssport), Dr. Christopher Rock (Gießen/Trainer C Reiten/Basissport), Christina Stübinger (Fulda/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Kersten Wendler (Maintal/Trainer B Reiten/Basissport) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern:

Nicole Boller (Redefin/Trainer C Reiten/Leistungssport), Alexander Hermann (Zirkow/Trainer B Fahren/Basissport), Marie Kirchner (Grabow/Trainer B Reiten/Leistungssport), Christian Strahlmann (Crivitz/Trainer B Reiten/Leistungssport) Landesverband Rheinland:



Viola Berke (Marienheide/Trainer C Voltigieren/Basissport), Julie Berse (Wuppertal/Trainer C Reiten/Basissport), Helena Hackländer (Wermelskirchen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Svenja Höfmann (Essen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Dominique Jäger (Aachen/Trainer C Reiten/Basissport), Hannah Kathrin Jaspers (Wuppertal/Trainer C Reiten/Basissport), Kim Jung (Köln/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Nadine Köhne (Leverkusen/Trainer B Reiten/Leistungssport), Anja Sciuto (Köln/Trainer C Reiten/Leistungssport), Lena Sieben (Nettetal/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Fleur von Spee (Düsseldorf/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Marie Schnickmann (Lindlar/Trainer B Voltigieren/Leistungssport), Lara Schrills (Bergheim/Trainer C Reiten/Basissport), Nadine Verhoeven (Emmerich/Trainer A Reiten/Leistungssport) Rheinland-Pfalz:

Jovanca Marie Kessler (Friedewald/Trainer C Fahren/Leistungssport), Vanessa Kirsch (Kalenborn/Trainer C Reiten/Leistungssport), Johanna Rubly (Kleinbundenbach/Trainer C Reiten/Leistungssport), Elisa Sieg (Schwabenheim/Trainer B Reiten/Leistungssport), Simone Schadler (Spiesen-Elversberg/Trainer C Reiten/Basissport), Anke Schmitt (Zweibrücken/Trainer C Reiten/Leistungssport), Hanna Spangenberger (Wolfstein/Trainer C Reiten/Leistungssport) Landesverband Saarland:



Clara Guckel (Zweibrücken/Trainer C Reiten/Basissport), Sabrina Heid (Spiesen-Elversberg/Trainer C Reiten/Leistungssport) Landesverband Sachsen:



Gesine Günther (Zwönitz/Trainer C Reiten/Leistungssport), Martina Löffler (Malschwitz/Trainer C Reiten/Leistungssport), Lisa-Sophie Meier (Dohna/Trainer C Reiten/Leistungssport) Landesverband Sachsen-Anhalt:

Valerie Picado Maagh (Magdeburg/Trainer C Reiten/Basissport) Landesverband Schleswig-Holstein:



Iris Dibbern-Schmidt (Kölln-Reisiek/Trainer C Reiten/Basissport), Christina Ellendt (Heikendorf/Trainer C Reiten/Leistungssport), Nikola Louise Hansen (Schleswig/Trainer C Reiten/Leistungssport), Mareike Harm (Negernbötel/Trainer A Fahren/Leistungssport), Joyce Vanessa Heilmann (Wensin/ Trainer C Reiten/Basissport), Katharina Ketels (St. Peter-Ording/Trainer C Voltigieren/Basissport), Katrin Lätari (Mildstedt/Trainer C Voltigieren/Basissport), Emelie Lüders (Steinhorst/Trainer C Reiten/Leistungssport), Sahra Lena Priebe (Leck/Trainer C Voltigieren/Basissport), Jillian Rüpcke (Schenefeld/Trainer C Reiten/Leistungssport), Stina Struck (Emkendorf/Trainer C Reiten/Leistungssport), Thomas Talis (Leck/Trainer A Fahren/Basissport), Dörte Thies (Bargfeld-Stegen/Trainer C Reiten/Leistungssport), Antonia Thormählen (Raa-Besenbek/Trainer C Reiten/Basissport), Malin Weiß (Lauenburg/Trainer C Reiten/Leistungssport), Inga Wöbcke (Sankt Margarethen/Trainer C Reiten/Basissport) Landesverband Thüringen:

Franziska Bauer (Unterwellenborn OT Birkigt/Trainer C Reiten/Basissport), Jennifer Grau (Saalfeld/Trainer C Reiten/Basissport), Christin Muchau (Bischofsrod/Trainer C Reiten/Leistungssport), Anna Magdalena Ruth Niebius (Erfurt/Trainer C Reiten/Basissport) Landesverband Weser-Ems:

Ann-Kathrin Dänekas (Detern/Trainer C Reiten/Leistungssport), Nele Haarannen (Fürstenau/Trainer C Reiten/Leistungssport), Maria Hebbelmann (Haren/Trainer C Reiten/Leistungssport), Nicoline Höving (Lengerich/Trainer C Reiten/Leistungssport), Lisa Hopster (Fürstenau/Trainer C Reiten/Leistungssport), Daniela Janssen (Weener/Trainer C Reiten/Leistungssport), Kira Kreiling (Ankum/Trainer C Reiten/Leistungssport), Melanie Nothdurft (Osnabrück/Trainer C Reiten/Leistungssport), Lisa Röckener (Kettenkamp/Trainer C Reiten/Leistungssport), Alina Röttgers (Vechta/Trainer C Reiten/Leistungssport), Daniela Stienke (Schmidt) (Berge/Trainer C Reiten/Leistungssport), Claudia Stückemann (Bramsche/Trainer C Reiten/Leistungssport), Melanie Weßler (Melle/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Johanna Wetjen (Rastede/Trainer B Reiten/Leistungssport), Jule Wewer (Hamburg/Trainer C Reiten/Leistungssport), Marie Noelle Wojtun (Ankum/Trainer C Reiten/Leistungssport) Landesverband Westfalen:

Sina Behning (Minden/Trainer B Reiten/Leistungssport), Finja Bliesemann (Telgte/Trainer B Reiten/Leistungssport), Jennifer Damrath (Fröndenberg/Trainer C Fahren/Basissport), Daniela Dewair (Münster/Trainer B Reiten/Leistungssport), Christina Fercher (Warendorf/Trainer A Reiten/Leistungssport), Gwendolin Fischer (Siegen/Trainer B Reiten/Leistungssport), Natalie Freye (Warendorf/Trainer B Reiten/Leistungssport), Britta Gaehtgens (Warendorf/Trainer B Reiten/Leistungssport), Veronika Hein (Bochum/Trainer A Reiten/Leistungssport), Philip Hermelbracht (Oelde/Trainer C Reiten/Basissport), Ralf Kleemann (Lage/Lippe/Trainer A Fahren/Leistungssport), Björn Küper (Nottuln/Trainer A Reiten/Leistungssport), Viktoria Laufkötter (Warendorf/Trainer B Reiten/Leistungssport), Andrea Leinker (Warendorf/Trainer B Reiten/Leistungssport), Johanna Löer (Iserlohn/Trainer B Reiten/Leistungssport), Gitta Lücke (Ennigerloh/Trainer B Fahren/Basissport), Anna Katharina Menken (Steinhagen/Trainer C Reiten/Basissport), Jacqueline Müller (Hilchenbach/Trainer B Fahren/Basissport), Heike Plaas-Beisemann (Fröndenberg/Trainer B Reiten/Leistungssport), Pia Rostek (Brakel/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Marie Rothstock (Erwitte/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Andrea Schulte (Büren-Megendorf/Trainer C Reiten/Basissport), André Schulze Hobbeling (Telgte/Trainer B Fahren/Leistungssport), Kordula Wernsmann (Drensteinfurt/Trainer C Voltigieren/Leistungssport), Marleen Wode (Paderborn/Trainer C Reiten/Basissport), Sabrina Zurheiden (Münster/Trainer C Reiten/Leistungssport) Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei Deutschland

Victoria Braun (Frankfurt/Trainer A Barockreiten/Basissport), Anne Esser (Langerwehe/Trainer A Barockreiten/Basissport), Stefanie Froitzheim (Jülich/Trainer C Barockreiten/Basissport), Alina Herrmann (Breckerfeld/Trainer A Barockreiten/Basissport), Ina Krüger-Oesert (Großbarkau/Trainer A Barockreiten/Basissport), Christoph Müller (Merxheim/Trainer A Barockreiten/Basissport), Nicole Narten (Baunatal/Trainer A Barockreiten/Basissport), Jan Nemec (Burgwedel-Fuhrberg/Trainer C Barockreiten/Basissport), Eva Nünninghoff (Jülich/Trainer C Barockreiten/Basissport), Alena Obleitner (Obsteig/Trainer A Barockreiten/Basissport), Judith Penners (Aachen/Trainer C Barockreiten/Basissport), Sabine Pirker (Hatten/Trainer A Barockreiten/Basissport), Denise Reumschüssel (Frankfurt/Trainer A Barockreiten/Basissport), Sarah Seifert (Rosbach/Trainer A Barockreiten/Basissport), Nora Stäuble (Dresden/Trainer C Barockreiten/Basissport), Julia Thut (Untereggen/Trainer A Barockreiten/Basissport) Katharina Vehrenkamp (Neustadt/Trainer C Barockreiten/Basissport), Lucia Zahrte (Frankfurt/Trainer C Barockreiten/Basissport) Erste Westernreiter Union (EWU)

Heidi Berger (Bochum/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Katharina Biesenthal (Wankheim/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Mariann Clemenz (Kernen/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Tanja Freund (Tiefenbach/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Manuela Geier (Postmünster/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Franziska Haug (Allenriet/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Julia Hoffmann (Wagenhoff/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Svenja Neis (Buchholz/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Katharina Oepen (Köln/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Carola Plaschke (Lorch-Weitmars/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Cornelia Rudolph (Gemünden/Trainer B Westernreiten/Leistungssport), Pamela Wagener (Neustadt/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Felicia Sophie Willers (Konstanz/Trainer C Westernreiten/Leistungssport), Silvana Wolfrath (Lindlar/Trainer B Westernreiten/Leistungssport) Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV)



Sina Marie Birkenstock (Königswinter/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Jessica Bullinger (Oberwolfach/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Daniela Duchert (Freiberg/Trainer B-Islandpferdereiten/Leistungssport), Lisa-Marie Fortman (Herborn-Burg/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Dana Kasten (Teltow/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Lena Pennemann (Hamburg/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Klara Popp (Friedberg/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Helena Wurm (Olpe/Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport).