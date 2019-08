(Foto: CHIO Aachen/ Andreas Steindl) Aachen. „Pferd und Sinfonie“ wird immer mehr zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt des deutschen CHIO in Aachen. Und wegen der bereits jetzt großen Nachfrage beim kommenden CHIO 2020 (29. Mai bis 07. Juni) wird ein Zusatztermin angeboten.

Das Konzert „Pferd & Sinfonie“ ist seit Jahren ein stimmungsvoller Auftakt der weltweit größten und renommiertesten Pferdesport-Veranstaltung der Welt des Internationalen Offiziellen Reit- und fahrturniers (CHIO) von Deutschland in Aachen. Ein spektakuläres Showprogramm rund ums Pferd wird live vom Sinfonieorchester Aachen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Christopher Ward begleitet. Aufgrund der starken Kartennachfrage haben die Organisatoren beschlossen, auch 2020 einen Zusatztermin anzubieten. Denn für Samstag, 30. Mai 2020, werden die Tickets bereits knapp. So heißt es am Freitagabend, 29. Mai, zusätzlich: Pferd & Sinfonie beim CHIO Aachen (29.05. bis 07.Juni). „Die Stimmung im Deutsche Bank Stadion ist an diesen Abenden immer außergewöhnlich, das ganze Team freut sich auf die Shows“, so Turnierleiter Frank Kemperman. Für Christopher Ward war es 2019 die Premiere in der Soers, „ein fantastisches Erlebnis, die Pferde, das Orchester, das großartige Publikum, einfach super“, schwärmt der Brite. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr, Tickets und alle Infos gibt es online unter www.chioaachen.de/tickets oder aber direkt an der Hotline: 0241-917-1111 und natürlich in der Geschäftsstelle des CHIO Aachen, Albert-Servais-Allee 50 in Aachen.